Gelijk loon voor gelijk werk binnen de EU

De Europese Unie past haar regels aan voor Europese werknemers die in een ander EU-land werkzaam zijn. Zij krijgen daardoor betere arbeidsvoorwaarden. Niet langer dient de buitenlandse werknemer het minimumloon te ontvangen voor zijn werkzaamheden in het ‘gastland’, maar het cao-loon voor de sector. Ook krijgt de buitenlandse arbeider recht op vakantiedagen en toeslagen.

Daarmee wordt gelijk werk gelijk beloond. Dit moet concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Een Oost-Europese bouwvakker zal in Nederland vanaf 2021 eenzelfde salaris en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als een Nederlandse collega.

Circa 2 miljoen Europese werknemers zijn tijdelijk in een ander EU-land aan het werk.

De maximale termijn voor het detacheren van werknemers binnen de Europese Unie wordt beperkt tot twaalf maanden, met een mogelijke verlenging van zes maanden tot achttien maanden, schrijft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op zijn website:

Na deze detacheringsperiode valt de werknemer volledig onder de wetten van het gastland. Het besluit vormt een mijlpaal binnen de langdurige onderhandelingen over het onderwerp.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher toonde zich maandagavond op Twitter zeer uitgelaten over het akkoord.

Op de website van zijn ministerie stelt hij bovendien:

“Dit voelt als een bekroning voor het werk waar we in 2013 aan begonnen en is vooral mooi voor de Nederlandse bouwvakker en loodgieter. Aan het begin van deze kabinetsperiode zijn we de strijd aangegaan voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt en tegen oneerlijke concurrentie. Na veel geduw en getrek lukt het op de valreep om de Europese wetgeving aan te passen.”