Eindelijk mag hij in de Kuip spelen

Één keer eerder stond hij op het gras van de Kuip. Met het tweede elftal van Feyenoord ging hij daar op de teamfoto. Nu mag hij er spelen met zijn huidige club: AVV Swift. „Terug naar het stadion waarin ik nooit heb mogen spelen.” Aan het woord: Rutger de Vries (27), aanvoerder van Swift.

Een maand geleden vond er een klein wonder plaats op sportpark Olympiaplein in Amsterdam Oud-Zuid. De amateurs van zaterdag hoofdklasser Swift hielden bekerhouder Vitesse 120 minuten lang op 0-0 en wonnen na strafschoppen. Deze woensdag nemen ze het in de Kuip op tegen Feyenoord in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi.

Voor Rutger de Vries is het duel extra bijzonder. De geboren Rotterdammer speelde in de jeugd van Excelsior, dat destijds fuseerde met de jeugdopleiding van Feyenoord. De Vries schopte het tot het tweede elftal maar werd na één seizoen niet goed genoeg bevonden. Hij koos voor een studie in Amsterdam en speelt inmiddels zijn vijfde seizoen voor Swift. NRC volgde de aanvoerder in aanloop naar de wedstrijd.

Zaterdag: generale repetitie

De Vries ontbrak de afgelopen drie competitiewedstrijden door een verrekte knieband. Hij hoopt vandaag weer op het veld te staan voor de uitwedstrijd tegen RVVH, maar die komt te vroeg.

Een goede generale is het niet voor Swift. RVVH staat bij aanvang laatste met twee punten, de Amsterdammers stevig in de middenmoot. Toch wordt in Ridderkerk met 2-0 verloren. Een bedroevend slechte pot, ziet De Vries vanaf de zijlijn. Heeft dat te maken met de spanning voor Feyenoord? „Het is bijna onmogelijk om er nog niet mee bezig te zijn. Iedereen wil erbij zijn in de Kuip, dus je wilt niet geblesseerd raken.”

Waar het na de wedstrijden normaal laat wordt in de kantine, is er nu een klein crisisberaad. Dinsdag – een van de twee dagen waarop het team traint – zouden ze daar niet aan toekomen door alle media die dan aanwezig zijn voor het persmoment. Met een biertje erbij wordt serieus nagepraat. „Zodat we het achter ons kunnen laten en ons weer kunnen richten op woensdag.” Er vallen harde woorden. De coach is boos.

Zondag: de Klassieker

De Vries beleeft samen met een teamgenoot een zware middag. Ze zien hun Feyenoord met 1-4 verliezen van Ajax. In de groepsapp van Swift stromen veel berichten binnen. De rest van het team is voor Ajax. „Al hebben we maar twee echte Amsterdammers is het team.” Veel jongens van buiten de stad blijven na hun studie hangen of komen weer terug als ze in de stad gaan werken.

De wedstrijd kijkt hij in zijn eentje thuis op de bank, niet in de kroeg. Begrijpelijk als Rotterdammer in Amsterdam. Een dubbel gevoel om zijn te club te zien verliezen nu hij er zelf tegen moet spelen? „Nee, absoluut niet. Ik heb echt als fan van Feyenoord gekeken.”

Net als Vitesse zal ook Feyenoord niet met een B-team spelen, verwacht hij. „Vitesse had ook een slecht resultaat in de wedstrijd ervoor. Zo’n team wil er de volgende wedstrijd toch weer staan.” Aan de ene kant hoopt hij toch op een B-team, al zou het ook mooi zijn als ze met veel vaste spelers komen. „Dan ben je zelf nog meer opgeladen.”

Maandag: werken en media

De Vries heeft een drukke werkdag. Eerst werkte hij voor een groot vastgoedkantoor, nu is hij zelf ondernemer in die sector. Hij krijgt tijdens het gesprek veel telefoontjes tussendoor. „De aandacht is leuk, maar de verzoeken zijn soms onredelijk. Of ik op een specifiek tijdstip bij de club kan zijn voor een interview.”

De media-aandacht was vooral de dag na Vitesse extreem. In aanloop naar Feyenoord zit het weer bijna op zijn hoogtepunt, denkt De Vries. Zijn vriendin, hockeyinternational Lauren Stam, verbaast zich over de hoeveelheid aandacht die Swift krijgt voor het spelen van zo’n wedstrijd in vergelijking met de aandacht voor hun Europees kampioenschap in augustus. De Vries: „En dat is ook wel gek natuurlijk. Van hen wordt zo’n prestatie verwacht en normaal gevonden. Wij moeten nog spelen en staan alweer in de schijnwerpers.”

Dinsdag: uitvaart en trainen

Wedstrijdspanning voelt hij nog niet. De Vries heeft andere zaken aan zijn hoofd. De uitvaart van de oma van zijn vriendin. „Met de wedstrijd ben ik nog niet bezig. Dat zal morgen in de loop van de dag wel komen.”

In de ochtend werkt hij nog wat werktelefoontjes af. Na de uitvaart in Vlissingen moet hij snel terug naar de club voor het persmoment. Ook wordt er voor de laatste keer voor de wedstrijd getraind. Het is voor De Vries de eerste training in drie weken. „Het is even afwachten hoe het gaat, maar ik voel me fit. Hopelijk ook fit genoeg om woensdag te kunnen starten.” Of dat het geval is, hoopt hij na de training te horen.

Woensdag: naar de Kuip

De selectie wordt in de middag verwacht voor een maaltijd op de club. De Vries: „Pasta van [vrijwilliger, red.] Henk, net als tegen Vitesse. Iedereen had moeite met de hoeveelheid sambal, maar Henk gaat precies hetzelfde gerecht klaarmaken.” Na het eten vertrekt de bus naar de Kuip. Later gevolgd door zestien bussen met fans. Het uitvak in Rotterdam was zondag nog leeg, woensdag zit het vol met Amsterdammers in het blauw-wit van Swift. Het strijdplan: Feyenoord zo lang mogelijk op de nul houden.