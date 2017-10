Eerste potje budgetveroveren voor bewindslieden

Tijdens het constituerend beraad moeten bewindslieden knokken voor hun taken en meer budget. De digitale beveiliging van de Kamer lijkt nog steeds niet op orde. En bij Buitenlandse Zaken is het zoeken naar een bureau.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

ELLEBOGEN: Wie deelt de eerste klap uit? Wie praat veel en wie houdt zich juist stil? Al dit soort dynamiek speelt een rol tijdens het constituerend beraad, waarin de nieuwe bewindslieden hun taken verdelen. Deze eerste vergadering, morgen, is bepalend voor de pikorde binnen de nieuwe ploeg. Hoge ambtenaren sturen hun toekomstig bewindspersoon vaak ook nog met een boodschappenlijstje op pad voor meer budget. Er zijn nu meer ministers dan eerst, plus nogal wat duo-ministers op één ministerie - dat kan gaan botsen. Eén ding is zeker. De rookruimte die na het constituerend beraad in 1994 in de ministerraad kwam, komt zeker niet terug.

Ambtenarenleed: Alle eerdere inspanningen van Mark Rutte om de overheid juist in te krimpen, zorgen nu voor problemen op de ministeries. Ambtenaren van Buitenlandse Zaken klagen volgens de Volkskrant steen en been sinds zij recent zijn ingetrokken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er zijn te weinig bureaus, door minder kastruimte raken rapporten zoek en het is vaak lang wachten op de lift.

Lek: Een primeur van onderzoekssite Follow the Money gisteravond, die is erin geslaagd om email te verzenden vanaf de mailadressen van Tweede Kamerleden. Van een hack is geen sprake, want de mail van politici was niet te lezen. Maar de beveiliging is op z’n zachtst gezegd gebrekkig. In een reactie liet de Tweede Kamer weten zo snel mogelijk maatregelen te nemen, maar volgens Follow the Money was het lek al een jaar bekend. Het is bovendien niet de eerste keer dat de beveiliging van het parlement tekort schiet: eerder dit jaar zou er na een lek al een “anti-hackteam” komen.

PERSONALIA: Als de VVD géén kroonprins van hem wilde maken, dan is dat nu officieel mislukt. Klaas Dijkhoff was tot gisteren de enige die zich als kandidaat-fractievoorzitter had gemeld, dus wordt hij dat nu automatisch. Aan hem straks de taak het profiel van de VVD te bewaken, tegenover de ietsjes kleurloze VVD-afvaardiging in het kabinet.

WAT WIJ LEZEN: De column van Tom-Jan Meeus, waarin hij een alomtegenwoordig fenomeen ontwaart: “Jezelf zo groot wanen dat je niet meer inschikt en alleen nog anderen veroordeelt.” Zie de verwende journalisten die eisen dat de politiek handelt. Of voorlichters die journalisten onbetrouwbaarheid verwijten, maar de feiten zelf ook niet zo belangrijk lijken te vinden.

WAT WIJ VOLGEN:

Woekerwet: De Eerste Kamer stemt over een wetsvoorstel dat de woekerverkoop van concertkaartjes moet tegengaan. De wet stamt al uit 2008 en werd in 2009 met grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Volgens de sector is de wet nu, ruim acht jaar later, verouderd en praktisch onuitvoerbaar. Bij de bespreking van het voorstel was zelfs de senaatsfractie van initiatiefnemer CDA sceptisch over de uitvoerbaarheid. De wet kan dus zomaar alsnog sneuvelen vandaag.

Wildersproces: In de rechtbank op Schiphol is een regiezitting over het hoger beroep in de ‘minder Marokkanen’-zaak van Geert Wilders. Naar verwachting dient zijn advocaat opnieuw veel onderzoekswensen in. Het is de vraag hoeveel de rechter er nu inwilligt. En verder is het afwachten: volgt Wilders de zaak dit keer op afstand of in de rechtszaal zelf?