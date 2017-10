Dit is misschien wel de bestbetaalde Nederlandse sporter

Het begon allemaal op zijn bruiloft. Kenley Jansen trouwde in december vorig jaar op Curaçao met zijn vrouw Gianni en had voor de gelegenheid teamgenoten van de Los Angeles Dodgers uitgenodigd. Een kleine reünie, twee maanden na het mislopen van de World Series tegen de Chicago Cubs, de latere kampioenen. Ze zouden niet over honkbal praten, Jansen wilde graag het eiland laten zien waar hij vandaan komt.

Tijdens een bezoek aan de kapper op zijn trouwdag zelf hadden Jansen zijn teamgenoot Justin Turner het er toch over. Ze waren vrij een andere club te kiezen, voor beiden was er genoeg interesse. Turner neigde naar blijven, Jansen kon weg voor meer geld dan de Dodgers hem boden. Maar daar, op Curaçao, besloot ook Jansen om te blijven.

Tien maanden later staan de Dodgers voor het eerst sinds 1988 in de World Series en is de 30-jarige Nederlander alweer een seizoen van onschatbare waarde gebleken.

Nou ja, onschatbaar, de tweede ‘ja’ die Jansen binnen korte tijd gaf, verzekerde hem van een salaris van 80 miljoen dollar (68 miljoen euro), verspreid over vijf jaar. Zeldzaam hoog voor iemand in zijn rol. Hij komt als ‘closer’ slechts een inning, misschien twee, op het veld. Hij is de man die een kleine voorsprong moet verdedigen, de man die het slot op de deur doet. Het is een zeldzaam bedrag voor een Nederlandse sporter. Misschien dat alleen Max Verstappen met zijn nieuwe contract bij Red Bull op termijn gemiddeld per jaar meer zal verdienen, maar daar is niets over bekend.

Onmisbaar

Het lijkt een eeuwigheid geleden dat een jonge Kenley Geronimo Jansen tegen beter weten in probeerde als catcher het hoogste niveau te halen. Alleen beelden van de World Baseball Classic in 2009 zijn al genoeg om te zien dat Jansen daar ook daadwerkelijk talent voor had. Met een uitzonderlijk krachtige arm gooide hij gehurkt achter de plaat met gemak lopers op het tweede en derde honk uit. Maar hij kon niet slaan, legde toenmalig algemeen directeur van de Dodgers Ned Colletti twee weken geleden in de radioshow van sportjournalist Rich Eisen uit.

Jansens arm daarentegen kon van hem wel een goede ‘relief’-pitcher maken. Tegenstribbelend ging Jansen akkoord. Dat vond hij achteraf dom van zichzelf, zo zei hij vorig jaar tegen The New York Times. „Wat dacht ik toen? Als ik had geweten wat ik nu weet, was ik als pitcher begonnen.” Jansen reageerde na het interview van Colletti plagend op zijn opmerking: „Mijn slaggemiddelde was .500 [vier pogingen, twee honkslagen] dit seizoen, weet je dat zeker?”

🤔 .500/.500/.750 slash line at the plate this year in @MLB for the @Dodgers…You sure about that? 😂. 💙 2 my guy @realnedcolletti #ThisTeam https://t.co/C8OJc1zkgV — Kenley Jansen (@kenleyjansen74) October 14, 2017

Inmiddels is Jansen onmisbaar voor de Dodgers. Onbesproken, onberispelijk, zeer betrouwbaar. Eigenlijk heeft hij maar één type pitch, een zogenoemde cutter, zoals de legendarische Yankees-‘closer’ Mariano Rivera daar ook zo op leunde. Het is een standaard fastball die heel laat nog naar een zijkant afbuigt, misschien wel de moeilijkste pitch om als slagman op te reageren.

Slagzone schilderen

Meer dan die ene pitch die hij vlekkeloos beheerst, heeft hij ook nog niet nodig gehad. MLB.com rekende uit dat de bal, als hij zijn ‘cutter’ gooit, bijna driehonderd keer vaker ronddraait per minuut dan die van de gemiddelde pitcher in de Major League. Bovendien gaat hij acht kilometer per uur harder. Zijn beheersing ervan is bovendien uitzonderlijk, hij schildert ze binnen de slagzone. Dit seizoen gooide hij vijftig keer drie slag voordat hij een slagman een vrije loop moest toestaan, een record.

Dit seizoen was misschien wel het beste uit Jansens carrière en toonde hij aan waarom de Dodgers die 80 miljoen dollar voor hem overhebben. De status die hij nu heeft, zorgt er voor dat hij hoogstens één keer per vier jaar voor Nederland zal uitkomen. Slechts tijdens de World Baseball Classic, inmiddels het officieuze WK, krijgen landen de beschikking over de klasse die ze in de Amerikaanse Major League hebben rondlopen – dit toernooi valt nog niet midden in het seizoen voor de clubs. Maar zelfs dan zijn ze voorzichtig met hun topspelers, zo was ook bij Jansen te zien. De hype was groot toen hij voor de (verloren) halve finale tegen Puerto Rico in maart toch mocht spelen van de Dodgers. Eén inning, meer niet. Negen dominante pitches later was het alweer klaar.

Nu kan Jansen de prijs pakken waarvan elke honkballer droomt, als onderdeel van het beste team van het afgelopen seizoen. „Wanhopig voor die ring”, schreef hij op Twitter nadat de Dodgers zich hadden verzekerd van de World Series.

Hij en teamgenoot Justin Turner vertelden vorige week op een persconferentie over hoe belangrijk de bruiloft was gebleken. Dat ze tegen elkaar zeiden dat ze dat jaar al zo dichtbij waren gekomen. De klus moest worden afgemaakt.