Het bordes door de jaren heen: van Biesheuvel I tot Rutte II

Op 22 augustus 1994 verzamelt het eerste kabinet-Kok zich op het bordes met koningin Beatrix. Het is het eerste 'paarse' kabinet (het rood van de PvdA en het blauw van de VVD). Het is het eerste kabinet dat de zogenoemde 'Derde Weg' omarmt, een beweging binnen de sociaaldemocratie die een combinatie vormt tussen de liberale markteconomie en de verzorgingsstaat. In een tijd van economische groei kan het kabinet grote lastenverlichtingen doorvoeren. Verder schaft het de dienstplicht af, beslist het over de aanleg van de Betuwelijn en neemt het Nederlandse leger deel aan VN-missies in Bosnië.

Foto Roel Rozenburg