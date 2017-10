Cambridge University deelt proefschrift Hawking, webpagina loopt vast

Cambridge University wist wel dat er veel interesse was voor het proefschrift van de wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking: maandelijks deden honderden mensen een verzoek om het werk te mogen lezen. Maar toen het onderzoek via de website van de universiteit werd gedeeld, was de verwachting niet dat de webpagina binnen enkele uren tienduizenden downloads zou moeten verwerken en daardoor zou vastlopen.

In de nacht van maandag op zondag maakte Cambridge University voor het eerst Properties of expanding universes via een online archief openbaar. Het 134 pagina’s tellende onderzoek werd in 1966 door de toen 24-jarige academicus afgerond en vormde de basis voor Hawking’s baanbrekende theorie over het uitdijende heelal.

Fancy a bit of light reading? We've put #StephenHawking's 1966 PhD thesis online to celebrate #openaccessweek https://t.co/bakmB4kRtl — Cambridge University (@Cambridge_Uni) October 23, 2017

“De eerste paar uren ging het goed, totdat het proefschrift online werd opgepikt”, reageert een woordvoerder van de universiteit. Binnen 24 uur werd het proefschrift meer dan 60.000 keer gedownload. Ook zegt hij tegenover NRC dat de webpagina die gebruikt werd om het onderzoek te delen - via het online archief Apollo - meer dan 400.000 keer is aangeklikt. Een “goed gelezen proefschrift” heeft normaal gesproken misschien maar honderd clicks per maand, voegt de Cambridge-woordvoerder verder toe. De servers van Cambridge University waren niet op die aandacht voorbereid.

Nieuwsgierig naar het baanbrekende werk van de jonge Stephen Hawking? Probeer hier zijn proefschrift uit 1966 te downloaden

“Daardoor merken bezoekers dat de website soms langzamer werkt dan gebruikelijk of tijdelijk niet toegankelijk is”, concludeert hij. Dinsdagmiddag had de webpagina nog altijd problemen. De universiteit heeft een omleiding naar een andere pagina met het onderzoek van Hawking opgezet.

‘Inspiratie voor de volgende generatie’

Eerder moesten geïnteresseerden betalen om een kopie van het onderzoek toegestuurd te krijgen, of simpelweg naar de bibliotheek van Cambridge om het te lezen. Maar in het kader van de zogeheten Open Acces Week verleende Hawking toestemming om het proefschrift online te zetten.

De natuurkundige werd na het afronden van zijn proefschrift wereldwijd onder meer beroemd met zijn boek A Brief History of Time waarin hij ook verder ingaat op zijn theorie van een uitdijend heelal. De inmiddels 75-jarige Hawking zegt in een reactie:

“Ik hoop mensen wereldwijd te inspireren om naar boven naar de sterren te kijken, en niet naar beneden naar hun voeten; om zich te verwonderen over onze plek in het universum en om de kosmos proberen te begrijpen.”

Zelf werd hij geïnspireerd door het werk van Isaac Newton en Albert Einstein. Nu hoopt hij dat zijn proefschrift dat kan doen voor de volgende generaties wetenschappers.

Als ze het proefschrift tenminste kunnen downloaden.