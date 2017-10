Quiz: Wat is mythe en wat is waarheid over Van Gogh?

Waarom pleegde Vincent van Gogh zelfmoord? Dat was de vraag die regisseurs Hugh Welchman en Dorota Kobiela zich geregeld stelden tijdens hun onderzoek naar Vincent Van Gogh. Hun film werd een whodunnit waarin de zoon van Vincents postbode in Arles, Armand Roulin, een jaar na de dood van de schilder op onderzoek gaat. In Loving Vincent wordt vakkundig gelaveerd langs bekende feiten, roddels en mythen over de laatste dagen van de schilder. Regisseur Welchman en onderzoeker Teio Meedendorp, die namens het Van Gogh-museum meewerkte aan de film, bespreken er zeven.

In Het Noordbrabants Museum is t/m 28 januari 2018 Loving Vincent: de tentoonstelling te zien, over het maakproces van Loving Vincent met originele schilderijen die werden gemaakt voor de film.

