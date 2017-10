Tot zes jaar cel geëist voor herhaalde woningroof

Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot zes jaar jaar tegen twee verdachten, die in korte tijd twee keer hetzelfde huis in Leiden zouden hebben beroofd. Een derde verdachte hoorde 5,5 jaar tegen zich eisen. De drie ontkennen schuldig te zijn.

Het slachtoffer van de inbraak riep volgens het OM het onheil over zichzelf af. Op zijn vaste plekje aan de gokkast in een Leidse snackbar had de man zich al vaker laten ontvallen dat hij thuis een flinke som geld apart hield. Het verhaal ging als een lopend vuurtje rond, waarop op 31 augustus vorig jaar de eerste inbraak plaatsvond. De overvallers sloopten de gehele kluis uit de woning en gingen er vandoor met een buit van zo’n 23.000 euro.

‘Gelukkig niet alles meegenomen’

Na de eerste inbraak vertelde het slachtoffer opgelucht dat gelukkig niet alles was meegenomen. Daarnaast vertelde hij een schadebedrijf in de arm te hebben genomen na de eerste inbraak. Ook deze informatie bereikte de overvallers, die besloten om de klus af te maken en de rest van het geld te stelen.

De drie huurden op 30 september 2016 een auto in Rotterdam, waarmee ze naar Leiden reden. Een van hen deed zich aan de deur voor als schade-expert en kwam onder valse voorwendselen de woning binnen. Daarop verschenen zijn twee handlangers aan de deur en zetten een wapen op het hoofd van het slachtoffer. De verdachten namen nog eens drieduizend euro aan spaargeld mee uit een geldkistje.

De officier van justitie noemt de werkwijze van de verdachte “schokkend”. De verdachten hebben er niet op gewezen dat het slachtoffer die informatie niet had moeten delen en maakten op een “zeer pijnlijke manier” misbruik van hem gemaakt. Tegen twee van de drie werd een hogere straf geëist, omdat zij al eerder waren veroordeeld voor een soortgelijk vergrijp.