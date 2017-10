Biecht op sterfbed zet België op spoor Bende van Nijvel

Zou er dan toch, 32 jaar na dato, antwoord komen op alle vragen? Jarenlang hielden de gewelddadige diefstallen, inbraken en overvallen van de Bende van Nijvel België in z’n greep. De daders werden nooit gepakt. Het zorgde voor talloze complottheorieën – van bewust slecht uitgevoerde politieonderzoeken tot aan de betrokkenheid van de CIA of van de rijkswacht. De laatste theorie lijkt nu werkelijkheid te worden. Minstens een van de daders was lid van de Groep Diane, een elitegroep binnen de rijkswacht, vroeger een landelijke Belgische politiedienst die deels onder het ministerie van Defensie viel.

Bij hele generaties Belgen staan de bloedige jaren tachtig nog in het geheugen gegrift. De wegversperringen met nerveus controlerende politie en beveiliging van warenhuizen en supermarkten met zwaarbewapende agenten, de angst om naar de supermarkt te gaan en de beelden van toegedekte lichamen van mensen die gewoon even boodschappen gingen doen: niet voor niets worden ze nog altijd ‘de loden jaren’ genoemd, verwijzend naar de kogels die in het rond vlogen.

Een parkeerplaats waar de Bende van Nijvel een overval pleegde. Foto Jan Rosseel

Nooit een concrete aanwijzing

De Bende van Nijvel dankt haar naam aan een van de eerste overvallen – op een Colruyt-warenhuis in Nijvel in 1983, waarbij drie doden vielen. Dat zouden niet de laatste doden zijn: van 1982 tot 1985 vielen bij de aanvallen van de bende 28 doden en meer dan veertig gewonden. Bij de laatste en bloedigste overval, in de Delhaize van Aalst op 9 november 1985, stierven acht mensen. En tot voor kort was er nooit een concrete aanwijzing om de daders mee te vinden.

Klik op de kaart voor meer informatie over de overvallen:



De gouden tip, die dit weekend in Belgische media naar buiten kwam, komt uit onverwachte hoek. David Van de Steen (41) was negen jaar oud toen hij kogels in zijn buik kreeg en zijn ouders en zijn zus doodgeschoten zag worden op de parkeerplaats van de Delhaize in Aalst, bij de laatste overval. Hij werd ongeveer een jaar geleden benaderd door een vriend van ene Chris B. Die laatste werkte eind jaren zeventig en begin jaren tachtig bij de Groep Diane en zou aan familieleden hebben bekend dat hij betrokken was bij de bende.

Van de Steen meldde het bij de politie. Zij constateerden onder meer dat B. zich telkens ziek had gemeld op momenten dat de overvallen plaatsvonden. De man lijkt bovendien sprekend op een compositietekening van ‘de Reus’, een bendelid dat figureert in alle getuigenissen van overlevenden. B. was ruim 1 meter 90.

Fotograaf Jan Rosseel verloor zijn vader bij een van de overvallen door de bende van Nijvel. Deze gebeurtenis vormde de aanleiding voor zijn fotoserie Belgian Autumn, naar de herfst van 1985 waarin een reeks van deze dodelijke overvallen plaatsvond.

Elk jaar sinds de jaren tachtig komen meerdere nieuwe theorieën over de bende naar buiten. Zo vroeg men zich af of het de bendeleden wel echt om geld ging: bij hun overvallen maakten ze vaak weinig geld buit, terwijl ze veel geweld gebruikten. Het zou ze wellicht zijn gegaan om het zaaien van angst uit terroristische, mogelijk extreemrechtse motieven. Volgens anderen zat juist de CIA erachter, die de binnenlandse Belgische democratie wilde beïnvloeden. Het onderzoek was aanvankelijk verspreid over verschillende politiediensten aan beide kanten van de taalgrens, waardoor het onderzoek niet altijd even zorgvuldig plaatsvond. De overvallen werden met zulke precisie en kennis van de lokale omstandigheden uitgevoerd, dat ook toen al richting de toenmalige rijkswacht werd gekeken. Of werden politici gechanteerd door criminelen, en beïnvloedden ze zo het onderzoek? Twee parlementaire commissies bogen zich al over de zaak, hard bewijs was er nooit. De vele verdachten die voorbij kwamen, onder hen een vroegere gevangenisdirecteur, konden nooit met zekerheid aan de zaak verbonden worden.

Een man in het uniform van de Rijkswacht refereert naar de theorie dat leden van de Rijkswacht bij de Bende van Nijvel zouden horen.

Foto Jan Rosseel Boven: Een man in het uniform van de Rijkswacht refereert naar de theorie dat bendeleden bij de Rijkswacht zouden horen. Onder: een jas die door een van de bendeleden werd gedragen tijdens een overval (l), een archiefkast waarin bewijsmateriaal rondom de bende worden bewaard, zo’n 2.000 ‘stuks’ in totaal (r).

Foto’s Jan Rosseel

Kern van waarheid

Tot nu dus. Hoe vreemd sommige complottheorieën ook leken, er blijkt een kern van waarheid in te zitten. Onder meer zijn jongste broer bevestigde dit weekend dat B. in 2015 aan hem had verteld over zijn rol in de bende. Waarom hij jarenlang zijn mond hield? „Weet u wat het is? Je verzet je tegen dat besef”, verklaart hij tegen De Morgen. „Ik wist dat hij bij de groep Diane zat, wist met wat voor mensen hij optrok. […] Ik denk dat ik het van me bleef wegduwen.” Madani Bouhouche en Robert Beijer, veroordeelde ex-rijkswachters met extreem-rechtse banden, kwamen regelmatig over de vloer, vertelt de broer. Beiden zijn eerder genoemd als mogelijke leden van de bende.

Zondagavond riep minister van Justitie Koen Geens alle procureurs-generaal van het land bij elkaar voor spoedoverleg over het dossier. Volgens procureur-generaal Christian De Valkeneer, die het onderzoek leidt, gaat het om „een zeer geloofwaardige piste”, zo liet hij dit weekend aan Belgische media weten. „Maar we moeten voorzichtig blijven.” De Valkeneer onderzoekt nu of ook andere rijkswachters en leden van de Groep Diane betrokken waren. „Wij moeten ook hoger in de hiërarchie op zoek gaan naar mogelijke opdrachtgevers. Christiaan B. was een gewone rijkswachter. Hij was niet de man die de lakens uitdeelde”, zei hij tegen het Het Nieuwsblad.

De controverses rondom de zaak zijn in elk geval de wereld nog niet uit. De naam van B. stond al twintig jaar in het dossier, maar tot nu toe was er geen bewijs tegen de man. Advocaat Jef Vermassen, die David Van de Steen vertegenwoordigt, zei onlangs dat hij jaren geleden al een brief ontving van iemand die beweerde lid te zijn van de bende. Hij stuurde de brief naar de procureur-generaal in Gent, maar de brief werd volgens hem nooit opengemaakt. De Valkeneer spreekt dat tegen.

Chris B. kan niet meer worden vervolgd: hij overleed in 2015. Na zijn pensioen ging het bergaf met hem. Hij raakte aan de drank. Een paar dagen voor zijn dood bekende hij bij zijn broer.