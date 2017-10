Wopke Hoekstra is een rijzende ster met kwaliteit voor het CDA-leiderschap

Wopke Hoekstra is voor het grote publiek een van de minst bekende bewindslieden in het kabinet-Rutte III. Hij stond de afgelopen jaren niet vooraan bij de interruptiemicrofoon in de Tweede Kamer, was geen wethouder, schreef geen columns en schoof niet aan bij praatprogramma’s. Schijnbaar uit het niets krijgt hij nu de voorname post van minister van Financiën. Maar in Den Haag weet iedereen allang wie Hoekstra (42) is: de rijzende ster van het CDA bemoeide zich de afgelopen jaren met bijna alles binnen en buiten de partij.

Hoekstra zit sinds 2011 in de Eerste Kamer voor het CDA. Aangezien die alleen op dinsdag vergadert, hoefde hij geen voltijdpoliticus te zijn en kon hij partner blijven bij adviesbureau McKinsey. Daar ging hij in 2006 werken na een paar jaar bij Shell en MBA in Frankrijk en Singapore. Eerder studeerde hij geschiedenis en rechten in Leiden en was hij praeses van studentencorps Minerva. Hij woont in Bussum en is vader van vier kinderen.

Hoekstra is vrijzinnig protestant, maar geen kerkganger. Sterker nog, het wekte in zijn omgeving verbazing toen hij zich aansloot bij het CDA en niet bij een liberale partij als VVD of D66. De opkomst en dood van Pim Fortuyn in 2002 en de politieke en maatschappelijke onrust die daarop volgden, deden hem besluiten politiek actief te worden. Het CDA van Jan Peter Balkenende paste hem beter dan de paarse partijen. „Hoe zorgen we dat mensen verder kijken dan alleen hun eigenbelang?” omschreef hij zijn motivatie in 2014 in NRC Handelsblad.

Meemoederschap

Als het op ethische thema’s aankomt, wijkt hij regelmatig af van het partijstandpunt. Hoekstra stemde in de senaat voor het verbod op weigerambtenaren en voor de mogelijkheid van lesbisch ‘meemoederschap’. Hij was in 2010 ook tegen de samenwerking met de PVV. En vond in tegenstelling tot partijleider Sybrand Buma dat een partij die tegen referenda is ook de uitslag van het raadgevende Oekraïnereferendum naast zich neer kon leggen.

Bewindslieden, inclusief premier Rutte, benaderden Hoekstra vaak rechtstreeks als ze wilden weten wat het CDA in de senaat van plan was, of zelfs als ze geen hoogte kregen van wat Buma in de Tweede Kamer zou doen.

Ook binnen het CDA kent iedereen de jonge senator. Hoekstra zat de afgelopen jaren allerlei commissies voor, waaronder degene die vorig jaar het verkiezingsprogramma schreef, en trad op allerlei partijcongressen op. Wie daar CDA’ers vraagt naar het toekomstige leiderschap van hun partij, hoort steeds zijn naam. Hoekstra wordt gezien als het grootste talent bij de christendemocraten en is naast slim en politiek handig ook bijzonder charismatisch, een eigenschap die Buma ontbeert. Over ambities om de partij te leiden, houdt Hoekstra zich altijd op de vlakte. Maar feit is dat Buma een risico neemt door hem minister van Financiën te maken. De man op die plek oogst meestal veel electorale waardering.