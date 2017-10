Voor de echte fan bepaalt Dan Brown zelfs studie en vakantie

Elk boek van Dan Brown is hetzelfde. Dat is de strekking van de recensies op zijn nieuwste boek, Oorsprong, dat eerder deze maand verscheen. In elk boek moet hoofdpersoon Robert Langdon een mysterie oplossen in een historische stad, met een mooie vrouw aan zijn zijde en een huurmoordenaar op zijn hielen.

Voor de lezers lijkt het weinig uit te maken. Oorsprong stond meteen bovenaan de bestsellerlijst. Om zijn rocksterrenstatus te benadrukken stond Brown zondag in een uitverkocht Paradiso om te vertellen over zijn nieuwe boek.

In het publiek zit de zeventienjarige Jorn Welling met zijn moeder Yvonne. Ze zijn speciaal vanuit Gorredijk in Friesland naar Amsterdam gekomen om Brown te zien spreken. Jorn: „Ik ontdekte de boeken van Dan Brown afgelopen zomer. Toen las ik Het Bernini Mysterie. Dat vond ik zo spannend dat ik daarna meteen Inferno ben gaan lezen. Die heb ik bijna uit, dan kan ik aan Oorsprong beginnen.”

Locaties

Jorn vindt het vooral leuk dat er veel weetjes over kunst en geschiedenis door de verhalen verweven zijn. Ook de locaties maken de boeken aantrekkelijk. Brown zelf noemt ze zelfs „belangrijke personages”. Yvonne Welling: „Hij beschrijft veel steden waar we ooit op vakantie zijn geweest. Dat zorgt ervoor dat je een beeld hebt bij die plekken, en je nog meer in het verhaal kan inleven.”

Chantal de Reijke draait het om: als zij op vakantie gaat naar een stad, leest ze van tevoren het Dan Brown-boek dat zich daar afspeelt, waarna ze ook plekken uit het boek bezoekt. De Reijke: „Ik vind het fijn dat hij morele dilemma’s bespreekbaar maakt. In Inferno gaat het bijvoorbeeld over overbevolking. Dat is niet iets waar je het snel met je vrienden over zou hebben. Aan de hand van het boek kun je er makkelijker over praten.”

De Reijke won een wedstrijd van het leesmagazine van Bol.com, waarna ze als ‘Dan Brown-expert’ een aantal artikelen schreef over Oorsprong. Zo speculeerde ze over de kunst die in het nieuwe boek voor zou komen. „Ik bedacht dat Mondriaan wel eens een grote rol zou kunnen gaan spelen. Daar bleek helaas geen woord van waar. Maar het had gekund!”

Kunstliefhebbers

De boeken van Brown trekken meer kunstliefhebbers, zoals Martijn Kroese. Die besloot na het lezen van De Da Vinci Code zelfs om kunstgeschiedenis te studeren. Kroese: „De hoofdpersoon in de verhalen van Dan Brown, Robert Langdon, is professor kunstgeschiedenis. Dat sprak me aan. Het is leuk om de boeken te lezen als je wat meer van kunst weet. Ik vind het dus wel jammer dat er in Oorsprong wat minder kunst voorkomt.”

Tijdens het optreden van Brown mocht Kroese hem vanuit het publiek een vraag stellen. Daar was hij zo van ondersteboven, dat hij achteraf spontaan even zijn leeftijd vergat. Kroese noemt zich dan ook een echte fan. „De dag dat het boek uitkwam stond ik om zeven uur ’s ochtends voor de boekwinkel, zodat ik het als allereerste kon kopen.”