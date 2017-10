Van plek 16 naar 4, maar toch was Verstappen woedend

Max Verstappen wist nog niet wat mensen buiten die muren al wisten. Enthousiast stond hij Sebastian Vettel uit te leggen hoe het kwam dat hij en niet diens ploeggenoot bij Ferrari, Kimi Raikkonen, met hem en winnaar en aankomend wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) op het podium zou staan. Dat hij, gestart vanaf de zestiende plek, nog zo dicht naar de Fin toe was gekropen, dat hij met een geweldige actie in een van de laatste bochten binnendoor kon. Seconden later werd hij naar buiten gemaand: hij had bij het inhalen afgesneden en daar voordeel uit gehaald. Vijf seconden straf en dus een vierde plek. Verstappen kreeg niet de ceremonie die zijn race in Austin verdiende.

Het ging daarna alleen nog maar over de de stewards. Ondanks het feit dat de 20-jarige Nederlander vanuit weinig kansrijke positie door driekwart van het veld sneed in een van de beste races uit zijn carrière. Dit terwijl hij vooraf nooit had gedacht te kunnen meedoen om het podium. Of misschien ging het daar alleen maar over juist vanwege dat feit.

Volkswoede

Verstappen noemde de verantwoordelijke steward een „mongool” (Nederlandse camera’s) en een „idioot” (Britse camera’s). Teambaas Christian Horner vond de straf belachelijk. Thuisgebleven vader Jos ontstak in woede op Twitter: de FIA moest zich schamen, het was „bullshit”. Om daar in de uitzending van Ziggo Sport nog aan toe te voegen dat wedstrijdleider Charlie Whiting ontslagen moest worden als hij opdracht had gegeven voor de straf. Verstappen-fans online gebruikten hun tweets als nagels voor de schandpaal en hun bewerkte foto’s als hooivorken – alle redelijkheid werd opgezogen in het vuur van de volkswoede.

Verstappen was inderdaad in de bewuste bocht 17 buiten de baan gegaan en had daar voordeel uit gehaald, daar was na rustige bestudering van de beelden weinig twijfel over. Oud-coureur en steward Mika Salo zette de actie in slowmotion op Instagram als reactie op kritiek. Regels zijn regels.

Alleen was dat het punt niet zozeer. Wel dat autosportfederatie FIA niet consequent is in de naleving ervan, iets waarvan ze al vaker is beticht. Andere coureurs deden wat Verstappen deed, alleen waren de situaties wellicht anders. Oud-Red Bull-coureur Mark Webber zei bij het Britse Channel 4 te vermoeden dat de stewards nooit zouden hebben ingegrepen als het niet om het podium ging.

Raikkonen snapte het ook niet

Dat de regels onduidelijk zijn, is kritiek die vaker klinkt. Dat de FIA ze in de geest van het racen soepel moet hanteren, komt volgens de meesten de sport alleen maar ten goede. Raikkonen wist als man die werd ingehaald door Verstappen niet waarom de Nederlander een straf kreeg, hij baalde vooral dat het hem was gelukt. Opvallend ook was de kritiek van Mercedes-adviseur Niki Lauda. Hij noemde de straf voor Verstappen tegenover een Duitse journalist „de slechtste beslissing ooit”.

Verstappen vond zijn straf niet alleen persoonlijk zonde, maar ook voor het publiek. Dat snapt op deze manier niets van de sport, zei hij tegen Channel 4. „Iedereen vindt het geweldig, er is veel actie en dan maken ze een race zo kapot. Ik hoop dat volgend jaar niemand meer komt kijken.”

Zo’n opmerking komt uit de mond van vleesgeworden frustratie, maar de gedachte erachter is te begrijpen. Liberty Media, sinds dit seizoen eigenaar van de Formule 1, zegt niets liever te willen dan de sport weer aantrekkelijker maken, op en rondom het circuit. De race in Austin, in thuisbasis Amerika, kon als blauwdruk worden gezien: een batterij bekende mensen, grote shows en een speciale opkomst voor elke coureur alsof ze boksers waren die de ring betraden. Om vervolgens op de baan de smaakmaker te bestraffen. Zo zal vooral het kamp-Verstappen het hebben gezien.

Maar laat die mensen nou niet wegblijven. Die zagen 56 ronden lang wat de juiste coureur op de juiste baan onder de juiste omstandigheden kan doen voor een sport die zich zo vaak kenmerkt door voorspelbare optochten over het asfalt. En laat Verstappen vooral blijven inzien wat de impact is van zijn race voor hem en het team: twaalf plaatsen winst op een droge baan, met alleen teamgenoot Daniel Ricciardo als concurrent die uitviel en een racesnelheid die voor de derde race op rij niet onderdeed voor Mercedes. Red Bull heeft dit seizoen vanuit grote achterstand een topauto gemaakt. Laat staan wat er kan gebeuren als ze in een volgend seizoen geen valste start maken.