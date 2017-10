Topman Hudson’s Bay vertrekt

Van de feeststemming zal niet zo veel meer over zijn. Nog geen twee maanden geleden fietste topman Jerry Storch vrolijk rond op een Hollandse fiets en stond hij op de rode loper naast Chantal Janzen ter gelegenheid van de opening van het eerste warenhuis van Hudson’s Bay in Nederland. Nu vertrekt hij bij het bedrijf.

Vlak voor het weekend maakte de Canadese warenhuisketen bekend dat Storch per november stopt als topman en weer voor zijn eigen bedrijf gaat werken, Storch Advisors. Richard Baker, de hoogste baas van Hudson’s Bay Company (HBC), neemt tot er een opvolger is gevonden de functie van Storch waar. Het bedrijf is op zoek naar een topman die de warenhuisketen naar een „volgende fase van ontwikkeling en groei” kan begeleiden, zo valt in het persbericht over het vertrek van Storch te lezen. Hij was net geen drie jaar werkzaam bij het bedrijf.

Waarom Jerry (voluit: Gerald) Storch bij Hudson’s Bay vertrekt, is niet bekend gemaakt. Maar de drie jaar dat Storch topman was, waren niet de gemakkelijkste. Het bedrijf kampt de laatste tijd met tegenvallende cijfers. De keten maakte dit eerste halfjaar een flink verlies, bleek bij de presentatie van de cijfers in september: 422 miljoen Canadese dollar (circa 284 miljoen euro), ten opzichte van een verlies van 239 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijkertijd daalde de omzet licht, naar 6,5 miljard dollar. In het eerste kwartaal, in juli, kondigde het al aan in Noord-Amerika 2.000 werknemers te ontslaan.

Slechtnieuwsberichten

Onder leiding van Storch en Baker breidde het bedrijf uit naar Europa. Het opende in Nederland onlangs tien warenhuizen in evenveel steden. De komende twee jaar moeten er in nog vijf Nederlandse steden winkels geopend worden. En al in 2015 kocht HBC warenhuizen in Duitsland (Galeria Kaufhof) en België (Galeria INNO).

De reeks slechtnieuwsberichten heeft tot morrende aandeelhouders geleid. Deze zomer stuurde de activistische belegger Land and Buildings tot tweemaal toe een brief aan het bedrijf en aan andere aandeelhouders, waarin het zich ontevreden uitlaat over de in zijn ogen teleurstellende beurskoers. Het heeft een belang van bijna 5 procent in Hudson’s Bay.

Volgens hedgefondsbaas Jonathan Litt, die de brieven ondertekende, kan het bedrijf meer doen met het vastgoed dat het bezit, om zo voor de gedaalde beurskoers te compenseren. „Hudson’s Bay bezit de overgrote meerderheid van zijn vastgoed”, schrijft Litt, en daarvoor zou het alle „strategische opties” moeten overwegen. Neem bijvoorbeeld het chique warenhuis Saks Fifth Avenue. Zou dat pand niet meer opleveren als er een kantoor, hotel of „een boetiekwinkel van merken als Gucci of Apple” in zat?

Nog een stevige brief

Nu, bij het vertrek van Storch, heeft Land and Buildings opnieuw van zich laten horen in een stevige brief. De exit van Storch is volgens hen „typisch voor ondergewaardeerde en in moeilijkheid verkerende bedrijven”. Hudson’s Bay zou het vaarwel van de topman presenteren als „een reden voor investeerders hun meer tijd te geven het schip te redden”. Maar, zo fulmineert de brief door, zij die de beslissingen maken, hebben gewoon nog de macht binnen het bedrijf. Storch wordt een „recent casualty” genoemd. Het hedgefonds zegt een speciale aandeelhoudersvergadering bijeen te willen roepen.

Voordat Storch aan de slag ging bij Hudson’s Bay was hij bestuursvoorzitter bij de speelgoedketen Toys ‘R’ Us en werkte hij bij de Amerikaanse winkelketen Target. Hij haalde een MBA aan Harvard Business School en studeerde aan de Harvard Law School.