Tijdelijke arbeid tergt Europese Unie

Europese ministers van Sociale Zaken zijn maandag opnieuw in de clinch geraakt over strengere regels voor ‘detachering’ – arbeidsmigratie op tijdelijke basis. Grootste discussiepunt: de vraag of ook vrachtwagenchauffeurs die veelvuldig door andere landen rijden als ‘gedetacheerd’ moeten worden beschouwd. Met name Oost-Europese landen bleken daar tegen gekant. Zij vrezen extra administratieve rompslomp en zien dit als de bijl aan de wortel van de interne markt.

De worsteling volgde twee dagen na een Europese top in Brussel, waarbij regeringsleiders elkaar juist meer daadkracht beloofden. De komende anderhalf jaar willen zij moeilijke, vastgelopen dossiers gaan lostrekken. Dat hun ministers maandag toch weer zo overhoop lagen, beloofde weinig goeds. Toen deze krant naar de drukker ging, leek een compromis niet meer mogelijk.

Formeel was consensus niet nodig, en volstond een (gekwalificeerde) meerderheid. Maar dat ligt gevoelig sinds de uitzonderlijke toepassing van deze stemprocedure op de hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in september 2015. Oost-Europese landen delfden toen ook het onderspit en werken sindsdien nauwelijks of niet mee bij het opnemen van migranten. „We kunnen weer weggestemd worden”, zei de Hongaarse minister Szabolcs Takács maandag. „Maar laat me jullie waarschuwen: dit zou opnieuw een reusachtige kloof veroorzaken en de EU verdelen.”

Hete hangijzers

Er was maandag menig heet hangijzer. Om te beginnen over de vraag hoe lang iemand maximaal gedetacheerd mag zijn. Bij detachering mag een werker tijdelijk in een ander EU-land werken tegen de arbeidsvoorwaarden die gelden in het land van herkomst. Dat zou Oost-Europese arbeiders die naar West-Europa trekken en in eigen land lagere sociale afdrachten hebben, goedkoper maken dan lokale arbeiders. EU-landen proberen deze loonconcurrentie nu aan banden te leggen.

Een bijna-compromis, om de grens bij 24 maanden detacheringsduur te leggen, werd in juni opgeblazen door Frankrijk. Voor de nieuwe Franse president Emmanuel Macron was de detacheringskwestie een belangrijk thema tijdens zijn verkiezingscampagne eerder dit jaar. Hij wil nu ergens mee kunnen thuiskomen en eist daarom meer ambitie van Europa. Parijs vindt twaalf maanden lang genoeg. Het zou zelfs méér dan genoeg zijn, aangezien een detacheringscontract in de EU gemiddeld vier maanden duurt. „Langer is niet aan het publiek uit te leggen”, zei de Franse minister Muriel Pénicaud.

Oost-Europese landen, waar relatief veel gedetacheerde werkers vandaan komen, vonden die termijn te beperkend. Het zou betekenen dat een eropuit gestuurde werknemer al na twaalf maanden aan lokale cao’s moet voldoen. De Europese Commissie en het Europees Parlement pleitten ook voor 24 maanden, omdat daarmee de juiste balans getroffen zou worden tussen bescherming van arbeidsrechten en een onbelemmerd vrij verkeer van diensten.

Apart pakket wetsvoorstellen

Het grootste struikelblok bleek uiteindelijk echter de status van vrachtwagenchauffeurs. Heel verrassend, omdat er op dit moment een apart pakket wetsvoorstellen in de maak is voor de transportsector. Mede daarom stelden Oost-Europese landen voor om transport dan maar uit de discussie te halen. Die is zo immers al moeilijk genoeg. Bovendien is transport altijd een wat vreemde eend als het om detachering gaat: het is een uiterst mobiele en internationale sector die zich moeilijk laat vergelijken met die van de bouw of de landbouw, waarover detachering meestal gaat.

Oost-Europa stond niet alleen. Ook Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland zouden liever zien dat transport als een apart geval wordt behandeld. Allemaal landen aan de randen van de EU, die dan ook langere transportafstanden moet overbruggen dan centraal gelegen landen zoals Frankrijk.

Maar Frankrijk, gesteund door Duitsland en Nederland, stond erop om het toch ook over transport te hebben. Enerzijds logisch: West-Europese vrachtwagenchauffeurs klagen steen en been over oneerlijke concurrentie in hun sector en halen daar ook veelvuldig de media mee. Anderzijds toch ook raar: Oost-Europese landen komen als het gaat om detachering van ver. Nog niet zo geleden waren veel voorstellen uit de nieuwe richtlijn voor hen onbespreekbaar. Door het transport er met de haren bij te slepen kwam een compromis in gevaar.

De Tsjechische minister Michaela Marksová memoreerde dat anti-Europese krachten in haar land het dit weekeinde bij verkiezingen uitstekend hebben gedaan en dat haar eigen sociaaldemocraten flink zijn afgestraft. „Elke verdere stap die van disrespect voor Oost-Europa getuigt, zal mensen dichterbij een Tsjexit brengen en dat willen we echt, maar dan ook echt niet.”