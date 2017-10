Martens speelster van het jaar, Wiegman beste coach

Lieke Martens is maandag verkozen tot beste voetbalster van 2017, terwijl Sarina Wiegman de prijs kreeg voor beste coach van een vrouwenvoetbalteam. De aanvalster en coach leidden het Nederlands elftal afgelopen zomer naar de Europese titel. De prijzen werden uitgereikt op het gala van wereldvoetbalbond FIFA in Londen. Cristiano Ronaldo werd gehuldigd als beste voetballer ter wereld.

Martens werd eerder al verkozen tot beste speelster van Europa nadat ze op het EK driemaal het net wist te vinden. Ze was onder meer verantwoordelijk voor de 2-1 in de finale tegen Denemarken. Die werd uiteindelijk met 4-2 gewonnen. Martens ging daarna aan de slag bij FC Barcelona.

Wiegman: prijs voor het gehele team

De prijs voor Wiegman was bijzonder. De coach werd pas een jaar geleden aangesteld bij Oranje toen de KNVB trainer Arjan van der Laan ontsloeg. De bond zette Wiegman op zijn plek zette. Met haar aan het roer won Oranje begin augustus in eigen land de Europese titel. In een spannende finale werd Denemarken met 4-2 verslagen. De Deense coach Nils Nielsen was ook genomineerd evenals Gérard Precheur die met Olympique Lyon de Champions League won.

Wiegman kon de prijs niet in ontvangst nemen omdat ze zich momenteel met Oranje voorbereidt op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Ze noemde de award in een videoboodschap “een bijzondere erkenning”. “Zonder het team en de ploeg daaromheen zouden we nooit de Europese titel hebben gewonnen.”

Lees hier hoe Wiegman van het Nederlands elftal een succesmachine maakte: De reuzensprong én de pijnlijke trainerswissel

Ronaldo prolongeert titel

Bij de mannen won Cristiano Ronaldo de prijs voor Speler van het Jaar. Hij prolongeerde daarmee zijn titel. Het was in totaal de vijfde keer dat de Portugees de prijs won.

Het was toen voor het eerst in jaren dat de FIFA weer een eigen verkiezing hield. Tot 2009 reikte de voetbalbond de prijs voor wereldvoetballer van het jaar uit. Vanaf 2010 werd de verkiezing echter samengevoegd met die van tijdschrift France Football. Samen reikten ze zes jaar lang de FIFA Ballon d’Or uit, waarna elk weer de eigen prijs herintroduceerde.

Zinedine Zidane, coach van Real Madrid, kreeg maandag de prijs voor beste trainer van het jaar. Hij won met zijn ploeg de Champions League. De hakbal die Olivier Giroud op 1 januari van dit jaar maakte tegen Arsenal werd gekozen tot doelpunt van jaar. Gianluca Buffon werd gehuldigd als beste doelman van het jaar.