Russische radiopresentatrice neergestoken in Moskou

De presentatrice van het kritische Russische radiostation Echo Moskvy is maandag door een indringer op het Moskouse kantoor van de omroep in haar nek gestoken. Dat meldt de zender. Tatjana Felgengauer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

De aanvaller is in hechtenis genomen door de beveiligers van het radiostation en is overgedragen aan de politie. Over zijn identiteit of mogelijke motieven is nog niets bekend. Het Russische persbureau RIA Novosti meldt op basis van een politiebron dat mogelijk een persoonlijk conflict ten grondslag lag aan de aanval.

De 32-jarige Felgengauer is naast presentatrice van een nieuwsprogramma adjunct-hoofdredacteur van Echo Moskvy, vaak omschreven als de enige onafhankelijke Russische radiozender. De berichtgeving van Echo Moskvy heeft al geleid tot kritiek van het Kremlin en tot meerdere doodsbedreigingen.