Podcast: het bizarre verhaal van ‘Dirty John’

De 59-jarige Amerikaanse Debra Newell heeft het goed voor elkaar. Ze heeft een succesvol bedrijf en vier volwassen kinderen. Maar haar leven wordt pas echt compleet als ze een nieuwe man ontmoet. John is een charismatisch arts die naar haar luistert, interesse toont en haar overlaadt met complimentjes. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

En dat is het ook. In de spannende podcastserie ‘Dirty John’ ontvouwt zich in zes afleveringen het waargebeurde bizarre verhaal van John Meeham, bijnaam: Dirty John. Hij blijkt een meestermanipulator die Debra in een rap tempo van haar familie weet te vervreemden. Hij is geen arts, heeft geen huis en zelfs de littekens op zijn borst blijken geen gevolg van zijn diensttijd in Irak. Het verhaal komt uiteindelijk bloederig tot zijn einde.

Beluister hier de eerste aflevering:



Manipulator

Ondanks waarschuwingen van haar dochters blijft Debra haar nieuwe man trouw. Achteraf vraagt ze zich hardop af hoe ze zo naïef heeft kunnen zijn. Journalist Christopher Goffard, die de serie maakte, omschrijft John in een interviewmet The New Yorker als iemand die “een zeer deugdzaam beeld” van zichzelf kon neerzetten. Mensen vertrouwden hem snel, aldus Goffard.

Goffard werkte bijna vier maanden aan de productie die zowel als podcastserie als in een zesdelige reeks artikelen in de Los Angeles Times verscheen. Hij verzamelde foto’s, filmpjes, geluidsmateriaal en interviewde betrokkenen over de bizarre periode dat John zich in het leven van Debra en haar kinderen wist te wurmen.

De productie is één van de meest beluisterde podcasts van de afgelopen weken in de Verenigde Staten, en dat is niet voor niets. Goffard weet op meeslepende wijze het mysterie rond ‘Dirty John’ te ontrafelen en de spanning op te bouwen. De reeks verhalen in de Los Angeles Times zijn een mooie aanvulling op de podcast mede vanwege de vele foto’s van John die het verhaal illustreren.