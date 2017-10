Overbodige Barça-aanvaller maakt in Engeland de Goal v/h Weekend

Wie dit weekend weer eens van zich liet horen? Florian Jozefzoon dus. Inmiddels in dienst van Brentford in de Championship en zaterdag van grote waarde. Een divisie lager had Oldham Athletic een leuke teamgoal en eveneens op het derde niveau, maar dan in Duitsland: soms loont het echt om als doelman in extremis mee naar voren te komen.

Aan de andere kant van de oceaan rammelde Camilo Sanvezzo ‘m lekker binnen op de Mexicaanse velden en datzelfde kan gezegd worden van Ethan Kulter in de VS voor New York Red Bulls.

Bas Dost was ook weer eens op dreef. Hij tekende voor zijn vijfde hattrick van het jaar. Tegen Chaves scoorde hij niet één, niet twee, maar drie keer met het hoofd.

Tot slot liet ook Memphis Depay weer eens wat zien; een prima finish. Maar daar hield het niet op, want er volgde nog een tweede en zelfs derde goal die zeker niet mis waren.

3. Davidson Pereira (Sporting CP v CHAVES 5-1)

Dan krijg je flink klop bij Sporting en sta je met 5-0 achter, maar waarom dan toch niet gewoon even een fraaie goal maken in blessuretijd? Davidson ging er voor, en niet onterecht zo bleek:

2. Abdelilah Amimi (KACM 2-1 Ittihad Tanger)

Ja, ook in Marokko is het nieuwe seizoen inmiddels goed onderweg. Geweldige goal van Amimi in deze strijd der subtoppers, die door een goal ver in blessuretijd zou eindigen in 2-2. Amimi’s goal had meer verdiend:

1. Pedro (CHELSEA v Watford 1-0)

Er waren veel mooie goals van afstand dit weekend. Onze nummer 1 van vorig weekend, Goncalo Guedes, was opnieuw lekker bezig. En een Braziliaan in Estse dienst kreeg het zelfs voor elkaar vanaf eigen helft. Maar zo’n Pedro - het is alweer twee jaar geleden dat hij niet nodig werd geacht door FC Barcelona - die dan zonder aan te nemen de bal wegdraaiend van het doel in de kruising laat caramboleren…