Oud-ambassadeur Coen Stork (89) overleden

Oud-ambassadeur Coen Stork is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie maandag op Facebook bekendgemaakt. De kleurrijke Stork werd eind jaren 80 bij het grote publiek bekend doordat hij vanuit zijn Roemeense standplaats Boekarest voor radio en tv verslag deed van de laatste dagen van het regime van dictator Ceausescu. Stork zat als diplomaat op tal van roerige plaatsen in de wereld. Daar kwam hij vaak rond voor zijn mening uit, wat op het hiërarchische Buitenlandse Zaken niet altijd werd gewaardeerd. In 2012 publiceerde hij zijn memoires onder de titel De rode ambassadeur.

Stork begon zijn carrière in 1959 in Bagdad. Hij was in 1964 waarnemer bij het proces tegen Nelson Mandela in Zuid-Afrika. Ook was hij onder andere ambassadeur in Cuba.