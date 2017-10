Opnieuw invallen bij Duitse autobedrijven

De Europese mededingingswaakhond is maandag binnengevallen bij verschillende Duitse autobedrijven, waaronder Volkswagen en Daimler. De bezoeken zijn onderdeel van een groot onderzoek naar kartelafspraken binnen de Duitse auto-industrie. De Europese Commissie vermoedt dat verschillende wagenbouwers samenspannen om kartelafspraken te maken.

De Europese Commissie meldt volgens persbureau AP dat de invallen maandag zijn gedaan omdat er “zorgen zijn dat verschillende Duitse autoproducenten de Europese regelgeving op het gebied van kartelvorming hebben overtreden”. De Commissie wil niet zeggen bij welke bedrijven maandag een inval is gedaan, maar verschillende wagenbouwers hebben inmiddels zelf bevestigd dat ze maandag bezoek hebben gehad.

Zo melden Daimler (eigenaar van onder meer Mercedes-Benz) en Volkswagen plus dochterbedrijf Audi dat de inspectie op bezoek is geweest. Zij zeggen “volledige medewerking” te verlenen aan het onderzoek. BMW zei vrijdag al dat ze bezoek had gehad van de antikartelwaakhond. Dat een bedrijf doorzocht is, wil volgens de EU overigens niet zeggen dat er sprake is van betrokkenheid bij het onderzoek.

Kartelafspraken

Enkele maanden terug onthulde Der Spiegel al dat autoproducenten zoals Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler al sinds de jaren negentig hun beleid op elkaar afstemmen via werkgroepen. Daarbij werd gesproken over onder meer techniek, strategie en de zogeheten sjoemelsoftware in diesels.

De eerste aanwijzingen dat er sprake zou zijn van kartelafspraken zouden zijn opgedoken bij een inval op het hoofdkantoor van Volkswagen in Wolfsburg. Onderzoekers waren daar eigenlijk om documenten mee te nemen in verband met het dieselschandaal, maar stuitten bij toeval op informatie over kartelvorming. De autoproducent zou zich vervolgens vrijwillig bij de Duitse mededingingsautoriteit hebben gemeld - in de hoop strafvermindering te krijgen - en collega’s erbij hebben gelapt.