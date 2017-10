Openbaar aanklager New York doet onderzoek naar Weinstein Co.

De openbaar aanklager van de staat New York is begonnen met een onderzoek naar seksueel misbruik binnen The Weinstein Co. Daarmee moet vastgesteld worden of de onlangs in opspraak geraakte filmproducent Harvey Weinstein werknemers seksueel heeft geïntimideerd of misbruikt. Ook wordt gekeken of er sprake was van discriminatie binnen het filmbedrijf, schrijft persbureau AP.

Het onderzoek werd maandag aangekondigd door procureur-generaal Eric Schneiderman. “Geen enkele New Yorker zou gedwongen moeten worden om in een werkomgeving rond te lopen die beheerst wordt door seksuele intimidatie of angst”, zei hij tijdens een persconferentie.

The Weinstein Co. is gevestigd in New York. Inmiddels heeft de openbaar aanklager bedrijfsdossiers opgevraagd over klachten over Weinstein en regelingen die getroffen zouden zijn met slachtoffers. Een woordvoerder van het bedrijf wil tegenover AP geen reactie geven op het onderzoek.

Filmproducent al ontslagen door bedrijf

Weinstein werd eerder deze maand al ontslagen door het bedrijf dat hij samen met zijn broer had opgericht. Onlangs onthulden The New York Times en The New Yorker dat de beroemde filmproducent meerdere vrouwen zou hebben lastigvallen of zelfs aangerand over een periode van tientallen jaren.

Inmiddels zijn meer dan dertig (voormalige) werknemers en actrices naar voren gekomen die zeggen door Weinstein te zijn geïntimideerd, aangerand of zelfs verkracht. De politie van Los Angeles, New York City en Londen kondigden eerder al aan onderzoek te doen naar het seksueel wangedrag van Harvey Weinstein.

Weinstein heeft toegegeven dat hij vrouwen lastig heeft gevallen en zegt daarvoor in therapie te zijn. Tegelijkertijd ontkent hij dat hij ooit vrouwen zou hebben verkracht.