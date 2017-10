Omzet en winst Philips toegenomen

De omzet en winst van Philips zijn in het derde kwartaal van dit jaar verder toegenomen. Dat meldt het medisch technologiebedrijf maandag. De groei komt deels voort uit de goede resultaten in China.

De omzet steeg met 4 procent tot 4,1 miljard euro. Ook maakte het bedrijf 263 miljoen euro winst. Dat is een toename in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar toen de winst op 214 miljoen euro uitkwam. Het resultaat ligt volgens analisten in de lijn der verwachting, aldus persbureau ANP.

Philips heeft een grote transitie doorgemaakt. Het bedrijf is gesplitst, doet de verlichtingsdivisie de komende tijd van de hand en richt zich op medische technologie en persoonlijke gezondheidszorg.

Het aantal bestellingen nam toe met een “solide” 5 procent, aldus Van Houten. De topman houdt vast aan de bedrijfsverwachting voor het hele jaar ondanks de “voortdurende wereldwijde onzekerheden”.

Het bedrijf stelt ook dat het op weg is om de geplande jaarlijkse besparing van vierhonderd miljoen euro door te voeren. Tot nu toe is 350 miljoen euro bespaard.