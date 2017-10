NPO en RTL samen voor meer diversiteit

De publieke omroep NPO, commerciële omroep RTL, en het Amerikaanse mediabedrijf Vice gaan samenwerken om de diversiteit op televisie te bevorderen. Het initiatief gaat uit van Women Inc, een stichting die de positie van vrouwen wil verbeteren. Dit project ‘Beeldvorming in de media’ is breder: het gaat ook om het bestrijden van vooroordelen over kleur, leestichting ftijd en sociale klasse door een betere presentatie. Het ministerie van OCW ondersteunt het tweejarige project met een startbedrag van 1,5 ton.

Vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond zijn ondervertegenwoordigd op televisie. Om dit aan te pakken stelt de NPO bij de beoordeling van nieuwe programmavoorstellen diversiteit als een van de normen. Verder krijgen de RTL-werknemers cursussen tegen onbewuste vooroordelen. Ook willen de omroepen streven naar een goede representatie van vooral vrouwen en etniciteit op de werkvloer en in het management. De partners beloven binnen twee jaar resultaat te laten zien. Ze praten dinsdag met elkaar over concrete plannen.

Waarom is meer diversiteit op tv belangrijk? Afke van Rijn, directeur media van OCW zegt in het persbericht van Women Inc.: „Media bereiken zo niet alleen een groter publiek, ze doorbreken stereotypen en helpen mensen zich te ontwikkelen tot wie en wat hij of zij wil zijn, niet geremd door heersende beeldvorming.”

Kim Koppenol van RTL vult aan: „Wil je als mediabedrijf relevant zijn, dan moet je ervoor zorgen dat je een afspiegeling van de samenleving bent. Het is belangrijk dat alle Nederlanders zich herkennen in het aanbod. Met een diverser aanbod kun je ook andere doelgroepen en adverteerders aantrekken.” Volgens Koppenol is RTL al langer bezig met diversiteit, sinds presentatrice Diana Matroos in 2015 zei dat ze zich wel eens gediscrimineerd voelde bij RTL Nieuws. Dat nieuwe beleid leidde vorig jaar tot afschaffing van Zwarte Piet en het introduceren van de Schoorsteen Piet in de serie Sint & Co.

In de Prestatie-overeenkomst 2017-2020 van de NPO en OCW belooft de publieke omroep „een evenwichtiger vertegenwoordiging van vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond” op tv en radio. Tot nu toe is dat nog niet gelukt. Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO en oud-bestuurslid van Women Inc.: „De publieke omroep is er voor iedereen. Onze verbindende taak kunnen we alleen waarmaken als we alle Nederlanders aan het woord laten komen. Het gaat ook om de boegbeeldfunctie. Als meisjes op televisie een vrouwelijke minister zien, kunnen ze ervan dromen om later ook minister te worden. We moeten ook iets veranderen achter de schermen. Zo gaan we kijken naar salarisverschillen tussen mannen en vrouwen.”

Jannet Vaessen van Women Inc. hoopt door een ‘coalitie’ te vormen sneller tot resultaat te komen. „We willen in ieder geval dat het aandeel vrouwen op tv niet daalt, maar toeneemt.” Women Inc. bracht begin dit jaar het rapport Beperkt zicht uit, over achterstelling van vrouwen in de media. Daaruit bleek dat vrouwen op tv vooral in verband worden gebracht met schoonheid, gevoel en zorgzaamheid. Terwijl mannen meer werden neergezet als krachtig, rationeel en goed presterend. Volgens Vaessen willen de kijkers dat niet meer: „Het succes van Netflix kan verklaard worden uit de manier waarop dat platform vrouwen neerzet: als heldinnen die de touwtjes in handen hebben.”