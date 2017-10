Noorden van Italië stemt voor meer zelfstandigheid

Twee regio’s in het noorden van Italië hebben zondag gestemd voor meer autonomie. In Veneto stemde 98,1 procent voor meer zelfstandigheid en in Lombardije was dit 95,3 procent, meldt persbureau Reuters.

De uitslagen van het referendum zijn niet bindend. Inwoners konden stemmen over de vraag of de twee regio’s meer zeggenschap moeten krijgen over onder meer het beheer van hun financiën, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Meer druk op Rome

In Lombardije, waarvan de hoofdstad Milaan is, kwam 39 procent van de stemgerechtigden opdagen. In Veneto, met als hoofdstad Venetië, was dat 57 procent. De twee regio’s samen zijn goed voor een derde van de Italiaanse economie.

De regio’s worden nu aangestuurd door de rechts-populistische partij Lega Nord. De partij wil de uitslag van het referendum gebruiken om meer druk uit te oefenen op de centrale regering in Rome. De Lega Nord wil onder meer dat een groter deel van de belastingen die door Veneto en Lombardije wordt afgedragen, wordt geïnvesteerd in regio’s zelf. Inwoners vinden de voorzieningen onder de maat en eisen een stop op de opvang van asielzoekers.