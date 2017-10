Nog maar één coach in Europese top na ontslag Koeman

Nederland trainersland is niet meer. Of althans, het is niet meer de pionier die het ooit geweest is. Met het ontslag van Ronald Koeman bij Everton is nog slechts één coach werkzaam in een van de vijf grote Europese competities – Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.

Koeman moest maandag vertrekken na een 5-2 nederlaag tegen Arsenal. Koeman (54) geldt als een van Nederlands beste trainers van dit moment. Via subtopper Everton hoopte hij op termijn aan de slag te kunnen bij een Engelse topclub.

Everton haalde deze zomer voor 140 miljoen pond aan nieuwe spelers (156 miljoen euro), maar Koeman wist de ploeg niet naar zijn hand te zetten. De club staat achttiende in de Premier League en won dit seizoen slechts twee van de dertien duels (alle competities). Vorig seizoen eindigde Everton onder Koeman als zevende en versloeg het Manchester City met 4-0. Hij vertrekt na zestien maanden.

Vorige maand werden landgenoten Frank de Boer en Andries Jonker ontslagen bij respectievelijk Crystal Palace en VfL Wolfsburg. Ervaren coaches als Guus Hiddink (70), Dick Advocaat (70) en Louis van Gaal (66) zullen hoogstwaarschijnlijk geen Europese topclubs meer gaan trainen.

Het gebrek aan Nederlandse trainers die doorbreken in toonaangevende buitenlandse competities past binnen de algehele terugval van het Nederlandse voetbal.

Het zijn ontwikkelingen die – direct of indirect – met elkaar samenhangen: Nederlandse clubs presteren minder in Europa waardoor Nederlandse trainers niet of nauwelijks in beeld komen bij Europese clubs.

Uitzondering is Peter Bosz. Onder diens leiding haalde Ajax in mei de finale van de Europa League, waarna hij werd ingelijfd door de Duitse topclub Borussia Dortmund.

De trend is al langer gaande. „Het merk Nederlandse trainer is de afgelopen jaren verzwakt”, zei Simon Kuper, schrijver en kenner van het internationale voetbal, al in 2012 in NRC.

Waar Duitsland innoveert met jonge, beloftevolle trainers zonder noemenswaardige achtergrond als speler, blijft Nederland achter.

Het ontbreken van Nederlandse trainers elders in Europa kan het voetbal hier raken. De transfers van Davy Klaassen naar Everton deze zomer en die van Memphis Depay in 2015 naar Manchester United (toen gecoacht door Van Gaal) kan niet los worden gezien van de Nederlandse connectie. Het valt niet uit te sluiten dat talenten niet of minder snel worden gehaald.

Op het WK in 2018 zullen er, zoals het er nu naar uit ziet, geen Nederlandse bondscoaches actief zijn. Op het WK 2006 waren dat er nog vier.

De vraag is nu: wordt Koeman bondscoach van Oranje? Detail: hij kent de nieuwe directeur betaald voetbal Eric Gudde goed uit zijn tijd bij Feyenoord (2011-2014). Dat was een succesvolle samenwerking.