Levenslang voor Duitse ‘Reichsbürger’ die agent doodschoot

Een extreemrechtse Duitser die een jaar geleden een agent doodschoot in Beieren heeft maandag levenslang gekregen. De rechtbank in Neurenberg oordeelde Wolfgang P. schuldig is aan moord en poging tot moord, melden Duitse media. De verdediging pleitte dat er sprake was van doodslag, waar een minder zware straf op zou hebben gestaan.

De autoriteiten wilden in oktober 2016 zo’n dertig jachtgeweren van de man in beslag nemen omdat ze hem niet meer met de wapens vertrouwden. P. (50) opende het vuur toen agenten van de Duitse speciale eenheid zijn huis in het plaatsje Georgensgmünd probeerden binnen te komen. Een agent overleed een dag na het incident aan zijn verwondingen en twee politiemensen raakten gewond.

De Beierse openbaar aanklager beschuldigde P. ervan de aanval van tevoren te hebben gepland. In totaal schoot hij elf keer op de agenten, met het doel om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

P. kwam maandag met een glimlach de rechtszaal binnen, schrijft Die Welt. Ook weigerde hij zichzelf te identificeren voor de rechter om zo zijn afwijzing van de Duitse staat te uiten.

Erkenning van het Derde Rijk

P. is een zogeheten ‘Reichsbürger’, of ‘Rijksburger’: hij erkent de hedendaagse Bondsrepubliek Duitsland niet als staat en vindt dat Hitlers Derde Rijk formeel nog bestaat. Dit extreemrechtse gedachtegoed heeft hoogstens enkele duizenden volgelingen in Duitsland. Het incident maakte duidelijk dat deze groep een serieus gevaar vormt voor de samenleving, concludeert NRC-correspondent Juurd Eijsvoogel:

“Het is een stevige straf maar dit is ook een levensgevaarlijk figuur. Duitsland is zich er nu van bewust dat het probleem groter is dan een paar zonderlingen.”

Naar aanleiding van het dodelijke voorval zijn Duitse autoriteiten Reichsbürgers meer intensief gaan monitoren op illegale extremistische activiteiten. Tegelijkertijd maken Duitsers zich zorgen over de groeiende populariteit van extreemrechts gedachtegoed in het land. Onlangs won de jonge anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) voor het eerst zetels bij de Bondsdagverkiezingen.