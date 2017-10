KLM en piloten bereiken akkoord over pensioenen

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een akkoord bereikt over de pensioenafspraken voor het vliegend personeel. Daarmee komt een einde aan een langslepend conflict. De overeenkomst met de piloten zorgt voor een last van 311 miljoen euro die in het derde kwartaal ten koste van de winst zal gaan.

Dit heeft het bedrijf maandag bekend gemaakt. In de praktijk gaat het om een concrete betaling van 194 miljoen euro die in verschillende tranches aan het pensioenfonds wordt uitgekeerd.

Over de pensioenverplichtingen werd al twee jaar gesproken. KLM wilde de verplichtingen minder risicovol maken. De discussies liepen soms hoog op, waarbij de pilotenvakbond VNV afgelopen jaren geregeld met acties dreigde. In december vorig jaar werd al duidelijk dat er een overeenkomst gloorde: lopende rechtszaken over het pensioenconflict werden gestaakt, nadat onder meer was afgesproken dat KLM weer verantwoordelijk zou worden voor de indexatie – het waardevast maken – van de pensioenen. Ook werd toen bepaald dat later over de financiële uitwerking zou worden gesproken. Over die uitwerking zijn de partijen het nu ook eens geworden.

In 2015 waren al afspraken gemaakt over het verhogen van de pensioenleeftijd van de piloten. Toen werd afgesproken dat zij niet met 56 maar met 58 jaar stoppen met werken.

De nieuwe aanpassingen gaan komend jaar in. De leden van VNV moeten nog hun fiat geven.

Het nu bereikte akkoord heeft betrekking op de piloten. KLM kwam in augustus dit jaar met de bonden voor het cabinepersoneel al een aantal aanpassingen op het gebied van pensioenen overeen. Die worden in de cijfers van het derde kwartaal verwerkt en hebben een impact op het eigen vermogen – en dus niet op de winst – van 233 miljoen euro.

Ook bij andere luchtvaartmaatschappijen hebben pensioenkwesties tot serieuze discussies geleid. Bij het Duitse Lufthansa is onlangs een akkoord bereikt, maar bij British Airways wordt nog over pensioenrechten gestreden.