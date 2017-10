Hoger beroep tegen moordverdachten Drenthe opgeschort

Het hoger beroep tegen de twee adoptiebroers die worden verdacht van drievoudige moord in Drenthe, is maandag voor onbepaalde tijd opgeschort. De advocaat van Admilson R. had zich niet goed kunnen voorbereiden op de zitting, zo laat het gerechtshof van Leeuwarden weten.

Admilson R. werd door politie uit het gerechtshof van Leeuwarden verwijderd omdat hij tijdens de zitting plotseling opsprong. Vier parketwachten grepen hem vervolgens beet en voerden hem al vechtend af. Hij bleek een klein, scherp voorwerp op zak te hebben, zegt het gerechtshof. Wat R. precies bij zich droeg en hoe hij aan het voorwerp kwam, wordt verder onderzocht.

R. en zijn broer Marcos worden verdacht van driedubbele moord. De twee zouden wandelaar Berend Smit in 2012 in Dwingeloo hebben neergeschoten. In 2013 zouden zij ook een ouder echtpaar uit Exloo hebben gewurgd, Jan en Greet Veenendaal. Van alle drie de slachtoffers werd geld gestolen.

Tijdens de zitting werd de rechtsbijstandhulp van R. besproken. “Jullie bepalen mijn straf. Maar ik mijn tijd”, sprak hij. R. zei tijdens de zitting dat hij vond dat hij levenslang verdiende, meldt ANP. De zaak werd opgeschort omdat de advocaat aangaf zich niet goed te hebben kunnen voorbereiden op de zitting. R. gaf eerder aan af te willen zien van verdediging maar trok dit toch weer in.

Het is de derde keer dat Admilson en Marcos R. vanwege de moorden voor de rechtbank moeten verschijnen. De officier van justitie eiste in 2016 levenslange gevangenisstraffen tegen de broers. Wanneer er geen perspectief is op strafverkorting, wordt levenslang door het Europese Hof gezien als inhumaan. De rechtbank legde daarom dertig jaar cel op, de hoogst mogelijke tijdelijke gevangenisstraf. Aan Admilson R. werd daarnaast tbs met dwangverpleging opgelegd.

Het Pieter Baan Centrum (PBC) meent dat Admilson geen stoornis heeft. Lees meer over het psychologisch profiel van de twee broers

Omdat het OM de straffen te laag vond, volgde in oktober 2016 een hoger beroep waarin opnieuw levenslang werd geëist tegen de twee. Het hof wilde echter dat er extra onderzoek naar de dood van Smit werd gedaan om te bepalen of er sprake was van moord of doodslag.