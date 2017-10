Everton ontslaat trainer Ronald Koeman

De Britse voetbalclub Everton heeft trainer Ronald Koeman ontslagen. Dat heeft de club uit Liverpool bekendgemaakt via Twitter. De voorzitter en de aandeelhouder danken de Nederlandse trainer voor zijn inzet voor de club.

De 54-jarige Koeman was zestien maanden in dienst bij de club uit de Premier League. Reden voor ontslag is de zeer slechte seizoensstart van The Toffees. Everton staat op de 18de plaats in de Premier League.

Investering van bijna 160 miljoen euro

Vorig jaar seizoen beleefde Koeman een zeer succesvol jaar met de tweede club uit Liverpool. Everton eindigde op de 7de plaats en plaatste zich voor de Europa League. Van eigenaar Farhard Moshiri mocht de Nederlander deze zomer flink veel geld investeren in de selectie. Het ging om een bedrag van bijna 160 miljoen euro. Onder andere landgenoot Davy Klaassen werd gehaald. Hij kwam voor 27 miljoen euro over van Ajax.

Grote aderlating was het vertrek van spits Romelu Lukaku. De veelscorende Belg vertrok naar Manchester United.

