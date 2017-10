Einde aan IS-belegering van Marawi

De rebellen van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Marawi zijn uitgeschakeld. Daarmee komt er een einde aan een vijf maanden durende, bloedige belegering van de zuidelijke Filipijnse stad. Dat meldt persbureau Reuters maandag.

De Filipijnse minister van Defensie laat weten dat er geen IS-militanten meer in Marawi zijn. Lichamen van ten minste 42 radicaal islamitische rebellen werden zondag aangetroffen in twee gebouwen en in een moskee in een gebied waar veel werd gevochten. President Rodrigo Duterte verklaarde dinsdag al dat de stad heroverd was op de rebellen. Volgens Duterte hield zich toen nog een groep van zo’n van dertig militanten op die twintig mensen gijzelde. Alle twintig werden levend bevrijd, meldt CNN Philippines maandag.

Bekijk de fotoserie die NRC in juli maakte over de strijd op de Filippijnen: Op de vlucht voor IS in Marawi

Honderdduizenden op de vlucht

Het heeft Filipijnse militairen vijf maanden gekost om de Maute-groepering, die gelieerd is aan terreurbeweging Islamitische Staat, uit de stad te verdrijven. Op 16 oktober doodden Filippijnse militairen twee jihadistisch kopstukken. Het ging om de laatste twee nog levende jihadistenleiders, Omar Maute en Isnilon Hapilon. De groep verklaarde zich in 2015 solidair met IS en de regio fungeerde lange tijd als safe haven voor jihadi’s.

Tijdens de gevechten sloegen honderdduizenden Filippijnen op de vlucht. De gevechten hebben volgens de autoriteiten het leven gekost aan tenminste 47 burgers en 162 militairen. 919 rebellen vonden de dood, schrijft CNN Philippines.

Marawi ligt op het eiland Mindanao op zo’n 1.400 kilometer afstand van de hoofdstad Manilla. De stad telt zo’n 200.000 inwoners.