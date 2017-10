Dijkhoff volgt Zijlstra op als VVD-fractievoorzitter

Klaas Dijkhoff volgt Halbe Zijlstra op als VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Kamerleden van de liberalen konden zich tot en met zondag melden als kandidaat-fractievoorzitter en Dijkhoff is de enige die dit heeft gedaan, bevestigt de VVD.

Dijkhoff was in het kabinet-Rutte II staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en in die rol verantwoordelijkheid voor het asielbeleid van het kabinet. Begin deze maand legde hij die functie neer om de taken van minister van Defensie Jeanine Hennis waar te nemen. Zij moest aftreden na een zeer kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de dood van twee Nederlandse militairen als gevolg van een mortierongeluk in Mali.

Dijkhoff wordt woensdag officieel geïnstalleerd als opvolger van Zijlstra, die in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse Zaken wordt. Hij gaat leiding geven aan de grootste fractie in de Tweede Kamer (33 zetels).

Jeanine Hennis gold lange tijd ook als kanshebber voor een nieuwe ministerspost of het fractievoorzitterschap, maar dat veranderde door haar val over het Mali-rapport. Hennis maakte twee weken geleden op Twitter bekend dat ze hoe dan ook zou terugkeren in de Tweede Kamer. Welke portefeuille Hennis gaat doen is nog niet bekend.