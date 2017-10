Dertien doden bij aanslag Nigeria

Bij een zelfmoordaanslag in het noordoosten van Nigeria vlakbij een vluchtelingenkamp zijn zondagavond zeker dertien mensen omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van de politie. Ook raakten zeker vijf mensen gewond. Het is de dodelijkste aanslag in meer dan een maand tijd.

De aanslag vond plaats in de stad Maiduguri, de hoofdstad van de deelstaat Borno. In het vluchtelingenkamp in de buurt verblijven mensen die het geweld van terreurgroep Boko Haram proberen te onvluchten. De aanslag is nog niet opgeëist.

Maiduguri is een belangrijke stad voor zowel terreurgroep Boko Haram als voor de regering. Maiduguri, de bakermat van de terreurgroep, was lang de beoogde hoofdstad van Boko Haram. De terreurgroep wil een radicaal-islamitisch kalifaat vestigen in het noordoosten van het land. Twee jaar geleden startte Boko Haram een offensief om de stad in te nemen, nadat ze een gebied hadden veroverd zo groot als België. De afgelopen twee jaar is Boko Haram ernstig verzwakt en hebben ze veel terrein verloren.

Massaproces

Inmiddels is in Maiduguri een groot en omstreden massaproces tegen de terreurgroep gestart. Er staan zeker 1.670 verdachten terecht. De eerste strijders zijn inmiddels veroordeeld. Twee weken geleden hebben 45 militanten een celstraf opgelegd gekregen variërend tussen de drie en 31 jaar.

Het proces krijgt veel kritiek. Mensenrechtenorganisaties zijn bang dat niet iedereen een eerlijk proces krijgt vanwege de omvang van de zaak. Ook speelt het hele proces zich af achter gesloten deuren. Het gebrek aan transparantie is volgens de Verenigde Naties “zorgelijk”.

Door het geweld van de terreurgroep zijn sinds 2009 meer dan twee miljoen mensen op de vlucht geslagen en zo’n 20.000 mensen om het leven gekomen, aldus Reuters.