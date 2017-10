Comey onthult dat hij achter ‘geheim’ Twitter-account zit

Na maandenlange speculatie is duidelijk geworden dat voormalig FBI-directeur James Comey achter het mysterieuze Twitter-account Reinhold Niebuhr zit. Maandag deelde hij een foto van zichzelf op het account @FormerBu. ‘Bu’ is jargon voor ‘bureau’, een referentie naar de FBI.

In de tweet schrijft Comey dat hij onderweg is naar huis om verder te werken aan zijn boek. “Zal proberen op een nuttige manier te twitteren”, deelt hij mee.

Goodbye Iowa. On the road home. Gotta get back to writing. Will try to tweet in useful ways. pic.twitter.com/DCbu3Yvqt3 — Reinhold Niebuhr (@FormerBu) October 23, 2017

Eerder dit jaar werd de voormalig FBI-directeur tot verrassing van velenaan de kant gezet door president Donald Trump. Behalve bij een hoorzetting voor de Senaatscommissie is Comey sindsdien uit de schijnwerpers gebleven. Op het moment werkt hij aan een boek over zijn tijd in dienst voor de Amerikaanse overheid.

Inmiddels heeft de voormalig FBI-directeur bij elkaar nog maar zes tweets geplaatst, maar maandagavond (Nederlandse tijd) had het account al meer dan 70.000 volgers. Dat aantal stijgt sinds zijn laatste bericht gestaag.

Comey gebruikt het pseudoniem Reinhold Niebuhr, een Amerikaanse theoloog die overleed in 1971. Als student schreef Comey een scriptie over Niebuhr. Daarom werd eerder al gespeculeerd dat de ontslagen FBI-directeur achter het account zat. Comey twitterde ook over de theoloog met een foto van een vlucht vogels:

Watching migrating white pelicans in Iowa thinking about Niebuhr’s Serenity Prayer. pic.twitter.com/TCAU4gs0Jw — Reinhold Niebuhr (@FormerBu) October 22, 2017

Tweets over Will Ferrell en Gettysburg

Het account kwam eerder dit jaar onder de aandacht na een eerste bericht in maart, een aantal maanden voor het ontslag van Comey. Daarin stond een meme met acteur Will Ferrell, de tekst “eigenlijk ben ik niet eens boos” en een link naar de webpagina met banen bij de FBI.

Na maandenlange radiostilte postte Comey eerder deze maand nieuwe berichten met het account. Hij deelde onder meer een foto van de plek Little Round Top bij het plaatsje Gettysburg. Daar werd in 1863 een van de belangrijkste veldslagen geleverd van de Amerikaanse Burgeroorlog. “Een goede plek om na te denken over leiderschap en waarden”, schreef Comey.

Little Round Top, Gettysburg. Good place to think about leadership and values. pic.twitter.com/o1cKBXrLCl — Reinhold Niebuhr (@FormerBu) October 19, 2017

Een woordvoerder van de federale politiedienst wilde eerder niet bevestigen of het account daadwerkelijk van Comey is, maar een vriend van de voormalig FBI-directeur Benjamin Wittes zegt op Twitter dat hij het inderdaad is.