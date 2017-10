Verlamd van zijn borst naar beneden en toch professioneel bodybuilder

Op de spoedeisende hulp gaven ze hem 10 procent kans om te overleven. De toen 21-jarige Johnny Quinn was met zijn motor in botsing gekomen met een busje. Quinn (40) overleeft het, maar is voor een groot deel verlamd. Van onder zijn borst naar beneden. Om weer terug in vorm te komen, gaat Quinn de sportschool in. Voor zijn ongeluk deed hij dit ook al, maar zonder trainingsschema. Tijdens een van die bezoekjes krijgt hij een magazine met op de cover atleten met een beperking. Geïnspireerd door de sportlichamen in rolstoelen, gaat Quinn steeds fanatieker trainen. Met als doel: deelnemen aan de Wheelchair Nationals, een bodybuildwedstrijd voor mensen in een rolstoel. Nu is Quinn zo getraind dat hij professioneel bodybuilder is en er zijn beroep van gemaakt heeft.