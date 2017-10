Behulpzaam

Zaterdagmiddag bij de supermarkt in ons dorp. Het is druk. Een jonge vrouw schiet een van de pubermedewerkers aan die in een te ruimvallende blauwe jas toiletluchtverfrissers aan het bijvullen en rangschikken is. „Heeft u een toilet voor klanten”, vraagt ze discreet, op zachte toon aan de puber.

Onmiddellijk gaat hij zoeken tussen de verschillende merken opgestapelde toiletverfrissers. De vrouw staat op springen.

Hij laat haar monter en hulpvaardig weten: „Als we hem hebben moet hij hiertussen staan.”

