Alexander Ullman wint 11e Liszt Pianoconcours

Alexander Ullman (1991) uit het Verenigd Koninkrijk is de winnaar van de eerste prijs op het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours, waarvan zaterdagavond de finale plaatsvond in TivoliVredenburg in Utrecht. De tweede prijs van het Concours, voor pianisten tussen 17 en 29 jaar, ging naar Zuid-Koreaanse Minsoo Hong (1993), de derde prijs naar Dina Ivanova (1994) uit Rusland. Zij kreeg ook de publieksprijs.

Ullman ontvangt een prijzengeld van 20.000 euro, en mocht als winnaar direct de volgende ochtend optreden in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Daarnaast wordt de drie finalisten een begeleidingstraject aangeboden met onder meer een tournee langs 35 landen.

Het is de tweede keer dat Ullman een Liszt Concours wint: in 2011 won hij het Liszt Concours in Boedapest. Ik denk dat mijn pianocarrière daar begonnen is, vertelt Ullman in een introductiefilmpje gemaakt door het Utrechtse Liszt Concours.

Finale

Na eerdere selectieronden in New York, Utrecht, Moskou en Tokio zetten in totaal veertien pianisten de strijd voort in TivoliVredenburg. In de finale brachten de drie finalisten samen met het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Markus Stenz hun orkestprogramma. Deze finale is live uitgezonden op NPO Radio 4.

Het Liszt Concours wordt sinds 1986 elke drie jaar georganiseerd. Het is een van de meest bekende en prestigieuze muziekconcoursen ter wereld. Het totale prijzengeld van het Concours, dat geheel gewijd is aan de pianomuziek van Franz Liszt, bedraagt meer dan 50.000 euro.