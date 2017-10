Verstappen verliest podium in Amerika, Hamilton heeft titel bijna binnen

Max Verstappen is zondag een fabuleuze podiumplek ontnomen. In Austin leek hij in de laatste ronde een onwaarschijnlijke derde plek te bemachtigen, maar deed dit onreglementair en werd derhalve na de finish bestraft. Lewis Hamilton won en lijkt de titel niet meer te kunnen ontgaan.

Verstappen startte na een motorwissel als 16e maar beleefde een stormachtige openingsfase van de race en reed zodoende binnen no-time de top 10 binnen. In het vervolg van de race wist hij zich met zijn Red Bull zelfs te mengen in het gevecht om het podium met de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen en de Mercedes van Valtteri Bottas.

Vooraf hoopte de 20-jarige Nederlander in elk geval de top 6 te bereiken, maar na het wegvallen van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo met motorproblemen bleek een 5e plaats zowaar mogelijk, ondanks dat Vettel, Raikkonen en Bottas de race wél vooraan startten. De Red Bull van de Verstappen hield zich niet alleen heel, maar kon ook het tempo van de Ferrari’s aan; een flinke vooruitgang ten opzichte van de eerste helft van dit seizoen, zo constateerde hij tegenover Ziggo Sport:

“We hebben nu die straf gekregen, maar de race op zich was goed. We waren voor de derde race op rij heel snel, misschien wel de snelste, dus dat is hoopgevend.”

In de allerlaatste ronde wist Verstappen zich in extremis voorbij de Ferrari van Raikkonen te wurmen middels een fraaie inhaalmanoeuvre. Hoewel dit voor de fans smullen was, bleek de actie niet volgens de regels.

De tijdstraf voor Verstappen volgde na de finish, toen hij zich al klaar maakte het podium te bestijgen. Dat is cru, maar gezien de regels niet unfair. De manoeuvre op Raikkonen bleek hij te volbrengen door met vier wielen het asfalt te verlaten en haalde hier voordeel uit. Dat voordeel stelde hem in staat Kimi Raikkonen van de 3e plaats te ontdoen, maar die positie blek middels de sanctie niet houdbaar.

Lewis Hamilton was zich van hetgeen zich achter hem afspeelde niet bewust. Met comfortabele voorsprong reed hij naar de negende zege van het seizoen en zeer waarschijnlijk uiteindelijk de titel. zijn voorsprong op Sebastian Vettel is nu gegroeid tot 66 punten, waar in de resterende drie races nog maximaal 75 punten te verdienen zijn. Komende week in Mexico kan hij zijn vierde wereldtitel pakken.

