Russische oppositieleider Navalny vrijgelaten

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is zondag vrijgelaten, meldt hij op Instagram en Twitter. Navalny, een bekend criticus van president Poetin, werd eind september opgepakt bij zijn huis in Moskou omdat hij openbare vergaderingen en demonstraties had georganiseerd.

Op sociale media publiceerde Navalny een selfie en een korte tekst, waarin hij aankondigt later op de dag te zullen spreken tijdens een politieke bijeenkomst in de stad Astrachan. “Ik ben klaar om aan de slag te gaan,” schrijft de politicus.

Verkiezingen

Navalny wil in maart 2018 meedoen aan de presidentsverkiezingen in Rusland, maar van de Russische Centrale Verkiezingscommissie mag de oppositieleider zich niet kandidaat stellen. Hij heeft een strafblad waardoor hij geen passief stemrecht meer heeft. Navalny is meerdere keren gearresteerd en in 2016 werd hij veroordeeld voor fraude. Volgens de leider wordt hij gedwarsboomd en zijn de veroordeling en arrestaties politiek gemotiveerd.

Hoewel Navalny verbannen is van de Russische televisie, weet hij veel Russen te bereiken via zijn YouTubekanaal. Hierop publiceert de Rus video’s waarin hij Poetin, vaak op humoristische wijze, aanvalt.