PSV boekt belangrijke thuisoverwinning op Heracles

In de aanloop naar de klassieker tussen Feyenoord en Ajax heeft kloploper PSV een belangrijke overwinning geboekt. In eigen huis was het met 3-0 te sterk voor Heracles Almelo. Het is al de vijfde zege op rij.

De Eindhovenaren kwamen na een kwartier op voorsprong door een treffer van de Mexicaan Hirving Lozano, maar vergaten lange tijd door te drukken. De ploeg uit Almelo was vooral in het begin van de tweede helft gevaarlijk via een aantal scherpe counters. Het publiek in het Philips stadion kon pas vlak voor tijd opgelucht adem halen.

Invaller Mauro Junior speelde een belangrijke rol bij de tweede treffer. Hij kopte in de 77e minuut een voorzet van Jorit Hendrix richting de vijf meter waar aanvoerder Marco van Ginkel goed voor zijn man kwam en de bal binnenschoot. In blessuretijd kreeg Robin Pröpper nog een rode kaart voor duwen in het strafschopgebied. Van Ginkel benutte ook deze buitenkans en staat nu net als Lozana en Locadia op zes treffers.