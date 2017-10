Martin Garrix opnieuw ‘s werelds beste dj

Martin Garrix is net als vorig jaar uitgeroepen tot beste dj ter wereld. De 21-jarige superster won de populairiteitspoll van het Engelse dancemagazine DJ Mag. Meer dan een miljoen mensen brachten hun stem uit. Hij liet het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike en zijn landgenoot dj Hardwell achter zich.

Garrix kreeg de prijs uitgereikt tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) in de Amsterdam Arena. Hij bedankte zijn fans met de woorden:

“Onwijs bedankt dat jullie me sinds dag één hebben gesupport. Wat een bizarre rollercoaster ride is het geweest.”

Winnaar popprijs en wervelende show op Pinkpop

Garrix ofwel Martijn Garritsen brak in 2013 door met zijn hit ‘Animals’. Hij produceerde dit nummer op 16-jarige leeftijd in zijn slaapkamer. Ondertussen is het meer dan 900 miljoen keer bekeken op Youtube. Dit jaar won hij de popprijs op Noorderslag en zijn show was een van de hoogtepunten op Pinkpop. Het was Garrix die de iets oudere popidool Justin Bieber naar de kroon stak, zo zag NRC-verslaggever Amanda Kuyper.

Garrix won dit jaar ook in de rechtbank. Hij lag jarenlang overhoop met zijn platenmaatschappij Spinnin’ Records waar hij op 16-jarige leeftijd een contract tekende. De dj werd toen gedwongen om ook een managementovereenkomst te tekenen met MusicAllStars, wat erg onvoordelig voor hem was. Ook krijgt de artiest de rechten van zijn nummers terug.

Nederlandse dj’s zijn enorm populair. Eerder werden Armin van Buuren, Tiësto en Hardwell uitgeroepen tot de beste dj ter wereld.