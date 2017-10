LIVE: Stormachtig begin Verstappen in Amerika

Hamilton verdwijnt uit zicht Vettel 12/56 Waar de vraag was of Vettel een foutje had gemaakt of gewoon te langzaam was voor Hamilton, is het antwoord: dat laatste. De Mercedes-coureur rijdt langzaam weg bij Vettel, het gat is nu 3,4 sec. De Duitser ziet zelfs Bottas achter zich wat dichterbij komen. De Fin is van Ricciardo af, want die is al een pitstop gaan maken.

Verstappen heeft doel bereikt 11/56 Zonder chauvisitisch te zijn, kun je stellen dat dit toch enigszins indrukwekkend is. elf rondjes gereden en tien plaatsen gewonnen. Max Verstappen ligt 6e en dat was in elk geval zijn doel: top 6 rijden. Het gat naar Kimi Raikkonen op P5 is ruim 8 sec: we gaan zien of Verstappen de Fin kan gaan bedreigen.

VIDEO: Hamilton vreet Vettel op

Stormachtig begin Verstappen in Amerika 8/56 Er gebeurt zoveel vooraan, dat we haast zouden vergeten dat Verstappen bezig was aan zijn opmars. En hoe; de 20-jarige Limburger ligt reeds 7e. Dat is van P16 naar P7 in een bestek van acht rondjes. Puik werk van hem en zijn Red Bull. Het gat naar Hamilton op P1 is 'slechts' 17 sec.

VIDEO: Bottas pareert Ricciardo

Mooi gevecht voor P3 6/56 Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo en Kimi Raikkonen zijn lekker bezig met het gevecht voor de 3e plaats. Waar Ricciardo en Bottas elkaar zojuist al bestreden, heeft Raikkonen nu aansluiting gevonden in zijn Ferrari.

VIDEO: de start

Geen paniek bij Hamilton 5/56 "Pace feels pretty good", meldt Hamilton op de boordradio. Het lijkt er vooralsnog op dat hij het tempo van Vettel prima kan volgen. De Brit hoeft geen risico te nemen natuurlijk, gezien zijn ruime voorsprong op de Duitser. En Vettel, op zijn beurt, doet het enige wat hij kan doen om de titelstrijd vol te houden: vooraan rijden.

Verstappen klimt verder op 3/56 De Nederlander ligt nu op plek 11 en al bijna binnen de punten dus. Prima begin van de race voor hem. Vooraan heeft Vettel een kleine voorsprong op Hamilton van om en nabij de seconde. Daarachter knokken Valtteri Bottas (Mercedes) en Daniel Ricciardo (Red Bull) al op gepaste afstand om de laatste podiumplek.

De start! 1/56 En daar zijn ze weg! Lichten uit en de start is voor Vettel! Hij pakt Hamilton in de eerste bocht en leidt de race. Max Verstappen pakt ook een plekje en ligt op P15.

En weg zijn ze, op weg naar Usain Bolt Daar rollen ze alle twintig weg; het veld is onderweg voor de opwarmronde. Aan het einde wacht Usain Bolt, die geregeld is om de startlichten te doen doven.

Klaar voor de opwarmronde Nou, na die spetterende aankondiging door Michael Buffer en een bombastisch voorgedragen volkslied, hebben de coureurs zich dan in hun bolides weten te zetelen. "Gentlemen, start your engines and let's get ready to ruuumbleeeeee!", sluit Buffer af. Op naar de opwarmronde. redbullracing Red Bull Racing https://t.co/3ndb01b83F Bulls are set. 💪 Let's race! 🇺🇸 #USGP 22 oktober 2017 @ 18:57 Volgen

Stand in het WK na 16 van de 20 races Dit is het uitgangspunt voor de race. Als Sebastian Vettel nog echt wat wil, zal hij vandaag in elk geval vóór Lewis Hamilton moeten eindigen. 1. Lewis Hamilton 306 punten

2. Sebastian Vettel 247

3. Valtteri Bottas 234

4. Daniel Ricciardo 192

5. Kimi Raikkonen 148

6. MAX VERSTAPPEN 111

7. Sergio Perez 82

…

18. Stoffel Vandoorne 13

Hamilton subliem op Amerikaanse bodem De voortekenen voor Vettel - als het aankomt op het dichten van het gat naar Hamilton - zijn niet al te best: Hamilton vertrekt van pole en heeft een sublieme staat van dienst als het aankomt op racen in Amerika. Van de zes keer dat hij er een Grand Prix reed, won hij er vijf. Vettel was hem alleen in 2013 te snel af. Hamilton’s eerste zege was overigens niet op het huidige circuit in Texas, maar op Indianapolis dat in 2007 nog gastheer was van de United States Grand Prix. In 2015 was het overigens juist op het huidige circuit van Austin dat Hamilton zijn voorlopig laatste en derde wereldtitel pakte.

Prima weer in Austin Op het begin van de ochtendtraining op vrijdag na hebben de coureurs in Texas kunnen rijden onder zonnige omstandigheden. Vanochtend diende zich echter een flinke onweersbui aan en werd het asfalt even goed nat geplenst, maar het zonnetje is inmiddels terug. Een aangename wind uit het noorden maakt dat het met 26 graden iets aangenamer is dan de circa 30 graden die een meer zuidelijke wind gisteren de kwalificatie niet alleen warm, maar ook verraderlijk maakte vanwege de windsnelheid.

De startopstelling Gauw door naar de startopstelling van vanavond. Lewis Hamilton pakte gisteren wederom pole position; de 72e van zijn loopbaan. Achter hem wist zijn enige concurrent in de strijd om het WK zich tijdens de kwalificatie aardig te herstellen na moeizaam verlopen trainingen: Sebastian Vettel start keurig als 2e. 1. L. Hamilton - Mercedes AMG

2. S. Vettel - Ferrari 3. V. Bottas - Mercedes AMG

4. D. Ricciardo - Red Bull Racing 5. K. Räikkönen - Ferrari

6. E. Ocon - Force India F1 7. C. Sainz Jr. - Renault

8. F. Alonso - McLaren 9. S. Pérez - Force India F1

10. F. Massa - Williams

…

16. M. Verstappen - Red Bull Racing

...

19. S. Vandoorne - McLaren Aan boord bij Lewis Hamilton tijdens zijn pole-rondje op COTA:

Verstappen mikt op ‘minimaal 6e plaats’ Hij start vrijwel achteraan na een nieuwe motorwissel dit weekend. Voordeel is: we gaan waarschijnlijk weer eens getuige zijn van een ouderwetse inhaalbonanza door Max Verstappen én die motorwissel heeft er ook voor gezorgd dat Max nu de beschikking heeft over de nieuwste versie van de Renault-krachtbron: meer vermogen. De 20-jarige Nederlander gaf gisteren, na een teleurstellend verlopen kwalificatie, aan zich omhoog te willen knokken tot “minimaal de 6e plaats”.

De omstandigheden en tactiek van vandaag Pirelli heeft drie banden-compounds meegenomen naar Texas: de soft band, de super soft en de ultrasoft. Hoe zachter, hoe meer grip maar ook een kortere levensduur. Max Verstappen zal starten op de supersoft, waar de kop van het veld begint op de ultra. Dat betekent dat zij eerder hun eerste pitstop zullen moeten maken dan Verstappen, die zodoende flink wat plaatsen zal proberen goed te maken. Want de Nederlander begint vrijwel achteraan en zal dus flink moeten klimmen om zijn goede prestaties van de laatste tijd vol te houden.

Pakt Hamilton vandaag al de wereldtitel? Dat is de vraag van vandaag. Er zijn twee scenario’s denkbaar die Lewis Hamilton vandaag in Austin al zijn vierde wereldtitel kunnen opleveren. Hij is daarbij in eerste instantie natuurlijk afhankelijk van zijn eigen presteren, en daarnaast van hoe Sebastian Vettel het gaat doen. De scenario’s: Hamilton wint de race, Vettel eindigt buiten de top 5

Hamilton wordt 2e,Vettel eindigt buiten de top 8 en Bottas wint niet de race.

Als Hamilton 3e of lager eindigt is hij hoe dan ook nog geen kampioen en heeft hij volgende week in Mexico een nieuwe kans. Lees ook: Formule 1-gids: verklarend voor de leek, verfrissend voor de liefhebber

Vandaag op het menu: Circuit of the Americas De GP van de Verenigde Staten is in het verleden al op vele plekken verreden. Van Phoenix tot aan Indianapolis en van Las Vegas tot aan Detroit. Maar sinds 2012 lijkt de sport eindelijk voet te krijgen aan Amerikaanse bodem dankzij de zeer fijne baan in Austin, Texas: Circuit of the Americas, kortweg COTA.

Maar hét grote nieuws was natuurlijk… ...de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Hij lag al tot 2019 vast en heeft daar nu een jaartje aan vastgeplakt. Dat lijkt niet significant, maar is het wel. Verstappen belooft hiermee zijn trouw aan de ooit zo succesvolle renstal en dat is iets wat teamgenoot Daniel Ricciardo (nog) niet deed. Red Bull heeft duidelijk geen zin om te wachten op de Australiër, die met zijn 28 jaar een punt in zijn loopbaan heeft bereikt waarop hij zo snel mogelijk in een auto wil rijden die hem wereldkampioen kan maken. Misschien is dat Red Bull - waar zijn contract volgend jaar afloopt - maar vooralsnog lijkt Ricciardo te willen afwachten wat in 2019 bij Ferrari en Mercedes gaat gebeuren. En daarmee is Max Verstappen vanaf nu de nummer 1-coureur bij Red Bull: “Wij willen hem de jongste wereldkampioen ooit maken.”

Een nieuw gezicht We hebben vandaag een debutant in ons midden. Nu Joleon Palmer bij Renault is vervangen door Carlos Sainz (weggeplukt bij Toro Rosso) is er een stoeltje vrijgekomen. Red Bull heeft voor de vacante positie bij z’n zusterstal een voormalig lid uit de Red Bull Academy geplukt: Brendon Hartley. De 27-jarige Nieuw-Zeelander is reeds wereldkampioen in de duurracerij; het World Endurance Championship, waarvan de 24 uursrace op le Mans het kroonjuweel is. Maar nu zijn werkgever Porsche zich daar uit terugtrekt, was Hartley plots beschikbaar. Lees ook: Een debuut dat onwaarschijnlijk leek