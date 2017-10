Lasers, beats en koekblik

‘This has been such a nice little experiment,”zei Karl Hyde (1957) vrijdagavond tegen een uitzinnige massa in de fietstunnel onder het Amsterdamse Rijksmuseum. Lasers kietelden de hoofden van de tweeduizend gelukkigen die aanwezig mochten zijn bij de nieuwe audiovisuele show van Underworld tijdens Amsterdam Dance Event (ADE). Afgelopen week was de 22ste editie van het grootste clubfestival en dancecongres ter wereld. Dit jaar waren er nadrukkelijk meer concerten en breidde het festival nog verder uit naar de dag.

Waar Maceo Plex vorig jaar nog een wat tam optreden gaf onder de Nachtwacht, lukte het de makers van Born Slippy dit jaar wel te overtuigen. Rick Smith (1959) startte de beats er aanvankelijk wat onverwachts in maar tegen de tijd dat klassiekers als Dirty Epic en Cowgirl van voorbij kwamen stond de tunnel in brand, leek het. Gele, blauwe en rode lasers waaierden in verschillende vormen over het publiek en gaven een even desoriënterend als energiek effect. De onovertroffen dansbewegingen van podiumdier Hyde deden de rest. Tegen de tijd dat Born Slippy voorbijkwam in de aangestoken tunnel volgt totale ontlading.

New wave pionier Gary Numan (1958), speelde zaterdagavond zijn nieuwe album Savage (Songs From a Broken World) in Paradiso. Global warming is daarop leidend thema. Als overgebleven strijders na de apocalyps stonden de bandleden dus voor woestijnbeelden tussen explosieve lichten te spelen, met veel verstoord gitaargeweld. Het concept is goed doorgevoerd, maar de leverkleurige pyjama’s van de band, hadden wat potsierlijks. De stem van Numan blijft prachtig en beklemmend maar de emo-rock van zijn laatste album wordt live wel wat zwaar aangezet.

Veel beter was de samenwerking tussen Jameszoo en het Metropole Orkest. Afgelopen jaar verscheen het debuutalbum Fool van de Bosschenaar: een jazzy toverdoos met opwindgeluiden, funky baslijnen en gekke vogels. De vijftig orkestleden gaven het experimentele jazz-album woensdag een aangename coating van harmonieuze strijkers. Vaste muzikale partners Niels Broos (toetsen), Binkbeats (van koekblik tot shakers) en drummer Richard Spaven zorgden ervoor dat het experimentele karakter van Fool desondanks bewaard bleef.

Verder viel op dat er steeds meer ‘festivals in het festival’ bijkomen op ADE, waarvan het merendeel in Amsterdam-Noord. Giegling, het minimalistische en melancholische technolabel uit Weimar, had vrijdag een festival met kunst in hippiegemeenschap Ruigoord. Technolabel Life & Death gaf diezelfde dag een festival op het terrein van Thuishaven. Op de NDSM-werf waren Dockyard en DGTL weer te gast. Daarnaast werd het gebied rond Noorderlicht overgenomen door nieuwkomer Into The Woods (ITW). De Amersfoortse partij achter het gelijknamige festival en festival Wildenburg, zet in op decor. Een reusachtige aap hield de wacht bij de ingang en een windvanger in de vorm van een schip zwiepte met de wind mee over de hoofden van bezoekers. Je kon er prijsschieten, tafelvoetbal spelen of badderen in een warme tobbe. In een week waarin organisatoren van meer dan 450 evenementen elkaar beconcurreren met de grootste namen adverteert ITW met sfeerbeheer zonder pretenties. Dat is slim en sympathiek: op zondag ging het terrein gratis open voor ieder. Maar muzikaal was het vaak vlak.

De School doet het wat dat betreft beter: de club boekt ook underground namen maar die maken de muzikale verwachtingen meer dan waar. Job Sifre draaide zaterdagnacht een ijzersterke set met stevige acid house-klassiekers als Energy Flash van Joey Beltram en donkere new beat tracks.