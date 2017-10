Kliniek Michael P. vertrekt uit Den Dolder

De kliniek voor forensische psychiatrie Altrecht Aventurijn waar Michael P. verbleef, vertrekt rond 2025 uit Den Dolder. Dat is zondag toegezegd tijdens een buurtbijeenkomst naar aanleiding van de dood van Anne Faber, schrijft RTV Utrecht. P. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 25-jarige vrouw uit Utrecht.

Tot het vertrek van de instelling nemen de gemeente Zeist en de kliniek verdere maatregelen zodat de buurt zich weer veilig voelt. Onlangs werd de beveiliging van Altrecht Aventurijn al opgeschroefd toen kort na de vondst van Anne Faber een vrouw was achtervolgd door een man ter hoogte van de kliniek. Volgens de gemeente en de politie wordt er 24 uur per dag gesurveilleerd.

Toch maken veel buurtbewoners zich zorgen over de beveiliging op en rond het terrein. Inmiddels is gebleken dat de 27-jarige P., die vastzat voor dubbele verkrachting, veel vrijheid had terwijl hij in de kliniek zat. Er lopen meerdere onderzoeken naar de behandeling van P. en de moord van Faber. De kliniek wilde zondag niet zeggen of er fouten zijn gemaakt, schrijft ANP.

Kliniek staat gedeeltelijk al leeg

Altrecht is een van de grootste zorginstellingen van Nederland en heeft verder ook vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Woerden. In Den Dolder bezit het een groot, openbaar toegankelijk gebied. Het aantal patiënten in de Aventurijn is de afgelopen jaren aanzienlijk minder geworden. De openbare grond zal verkocht worden en een deel van de gebouwen staat al leeg.