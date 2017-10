Japanse premier Abe aan kop in exitpolls

De coalitie van de Japanse premier Shinzo Abe stevent af op een ruimschootse winst bij de parlementsverkiezingen. Dit blijkt uit de eerste exitpolls, meldt persbureau Reuters. De Liberaal-Democratische Partij van Japan (LDP) zou volgens de peilingen van televisiezender TBS 311 van de 465 zetels in het lagerhuis winnen.

Als de conservatieve LDP de verkiezingen wint, is de kans groot dat premier Abe zijn derde termijn in zal gaan. Hiermee wordt hij de langszittende premier van Japan ooit.

Corruptie

De parlementsverkiezingen in Japan zouden eigenlijk plaatsvinden in december 2018, maar werden vervroegd toen Abe in september het lagerhuis ontbond. Abe wilde met de verkiezingen zijn positie in het parlement verstevigen.

Van tevoren was niet duidelijk hoe Abe zou presteren tijdens de verkiezingen. Eerder werd de premier beschuldigd van het geheimhouden van corruptie binnen zijn partij. Ook voerde hij de antisamenzweringswet door, die door mensenrechtenorganisaties en juristen bekritiseerd is.

Tijdens de regionale verkiezingen werd de LDP flink afgestraft. De partij leed in juli het grootste verlies ooit bij parlementsverkiezingen voor Tokio.