Gebroederlijk eren Amerikaanse oud-presidenten slachtoffers orkaangeweld

Het was een zeldzaam optreden van de laatste vijf oud-presidenten van de Verenigde Staten. Bij een benefietconcert voor de slachtoffers van de orkanen Harvey, Irma en Maria waren Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush en Jimmy Carter aanwezig.

Zij zijn de initiatiefnemers van ‘One America Appeal’ dat tot nu toe 26 miljoen euro heeft opgeleverd. De avond vond plaats in Texas.

We hebben meer liefde dan water

Na tv-beelden over de verwoestende gevolgen van de orkanen, riepen de voormalige presidenten in een kort spotje Amerikanen op om geld te doneren voor de slachtoffers. Over de ramp die in zijn thuisstaat Texas plaatsvond, zei George W. Bush, “people are hurting down here, but as one Texican put it: we have more love than water”. Ook zijn 93-jarige vader was aanwezig. George H.W. Bush lijdt aan de ziekte van Parkison en kwam in een rolstoel het podium op.

Na het Amerikaanse volkslied werd een aantal grote donateurs bedankt die de avond mogelijk maakte. Onder hen ook de voormalige emir van Qatar, de vader van het huidige staatshoofd. President Donald Trump sprak in een videoboodschap alle aanwezigen toe met de woorden dat de Amerikanen “elkaar hebben geholpen en in deze tijden veerkrachtig zijn gebleven”.

Het is overigens maar zeer de vraag of de inwoners van Puerto Rico ook dat gevoel hebben. Het eiland voelt zich in de steek gelaten, zo schreef NRC-redacteur Maartje Somers in een eerder artikel.

Lady Gaga: heb ook oog voor de geestelijke pijn

Tijdens de benefietavond traden talloze artiesten op. Onder hen de countryband Alabama, zanger Lyle Lovett, Robert Earl Keen en zijn band en soullegende Sam Moore. Een bijzonder optreden werd verzorgd door de wereldwijde ster Lady Gaga.

Vanachter de piano sprak de zangeres over een “historisch moment” waarin Amerikanen bijeen komen omdat ze dezelfde pijn voelen. Ze benadrukte dat de slachtoffers niet alleen fysieke pijn voelen, maar ook geestelijk gewond zijn doordat ze hun huis kwijt zijn. Daarna speelde ze de gevoelige ballad ‘Million Reasons’ (1.55.58) waarin ze alle aanwezige voormalige presidenten persoonlijk toesprak.