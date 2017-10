Benoeming Mugabe tot WHO-ambassadeur onder druk

Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), gaat de benoeming van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe tot ‘goodwill ambassador’ heroverwegen. Het bericht volgt op een storm van kritiek over de benoeming van de 93-jarige.

Meerdere mensenrechtenorganisaties lieten zich kritisch uit over de benoeming van Zimbabwaanse president tot ambassadeur. Mugabe wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor het laten imploderen van de gezondheidszorg in Zimbabwe. In Zimbabwe is een tekort aan medicijnen en het personeel in de zorg wordt onderbetaald. Iain Levine, het hoofd van Human Rights Watch, sprak op Twitter over een “schaamtevolle beslissing” van de WHO. Volgens Levine druist Mugabe’s autoritaire geschiedenis in tegen de principes van de Verenigde Naties.

Zorgsysteem

Adhanom Ghebreyesus prees president Mugabe eerder voor zijn toewijding aan de volksgezondheid, maar hij zegt nu naar de kritiek te hebben geluisterd. Op Twitter reageerde hij.

DrTedros Tedros Adhanom I’m listening. I hear your concerns. Rethinking the approach in light of WHO values. I will issue a statement as soon as possible 21 oktober 2017 @ 17:31 Volgen

Naast mensenrechtenorganisaties spreken ook juristen en politici zich wereldwijd uit tegen de beslissing. Volgens de Zimbabwaanse mensenrechtenadvocaat Doug Coltart is Mugabe niet geschikt omdat hij zelf zorg ontvangt in het buitenland, terwijl het zorgsysteem in eigen land faalt. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders noemde de benoeming van Mugabe een “stuitend, slecht en bizar idee”.

Wereldleiders uit andere landen reageren ook kritisch. De Engelse regering noemt de benoeming volgens BBC “verrassend en telerustellend”, de Canadese premier zei dat hij dacht dat het “een slechte 1-aprilgrap” was. De Zimbabwaanse president wordt verantwoordelijk gehouden voor mensenrechtenschendingen, waarvoor hij ook veroordeeld is door de Verenigde Naties. Dit zou hem ongeschikt maken ‘goodwill ambassador’ te worden.

Mugabe zou als ‘goodwill ambassador’ bij de WHO helpen in de strijd tegen niet-overdraagbare aandoeningen, zoals astma en hartaanvallen.