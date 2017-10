TPO-columniste Nanninga wordt lijsttrekker FvD Amsterdam

Columniste Annabel Nanninga wordt lijsttrekker voor het Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam. Nanninga zal de partij leiden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dit maakte ze bekend in haar column van ThePostOnline.

Nanninga werd benaderd door de oprichter van het FvD, Thierry Baudet. “Baudet is een reuze overtuigend type en in politiek opzicht was ik allang gewonnen voor Forum voor Democratie”, schrijft Nanninga in haar column. Naar eigen zeggen wil ze de problemen die ze in haar columns aan de kaak stelde, in Amsterdam nu op politieke wijze aan gaan pakken.

Herstel van Amsterdam

Nanninga schreef onder meer voor GeenStijl, Nieuwe Revu en ThePostOnline. Ze stopt in de journalistiek om zich “volledig in te zetten voor het herstel van Amsterdam.”

Andere namen op de Amsterdamse lijst van het FvD zijn die van opiniemaker Yernaz Ramautarsing en oud-VVD-kamerlid Anton van Schijndel. Het FvD wil in Amsterdam onder meer de “islamisering terugdringen” en Amsterdammers hun eigen burgemeester laten kiezen.