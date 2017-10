Aanklager onderzoekt mishandeling grensrechter

De openbaar aanklager onderzoekt de mishandeling van een grensrechter bij de amateurwedstrijd van afgelopen zaterdag tussen spelers van Tiendeveen en Achilles 1984 in de vierde klasse E. Meerdere spelers van Tiendeveen “sloegen en schopten” een assistent-scheidsrechter, bevestigt KNVB-woordvoerder Berdine Wassink.

De voetbalbond kreeg zaterdagmiddag een melding in het meldpunt Sport en Geweld. Nadat Achilles op een 3-1 voorsprong was gekomen liep de wedstrijd uit de hand, zo laat de voetbalclub op Twitter weten.

Grensrechter naar huisartsenpost

De KNVB heeft op basis van de melding contact opgenomen met de clubs. Zij waren “aangeslagen en geschrokken”, zo laat woordvoerder Wassink in een telefonische reactie weten. Met grensrechter Hakkeling gaat het “naar omstandigheden goed”. Hij moest voor controle naar de huisartsenpost.

De zaak is nu in handen van de openbaar aanklager. Het is nog onduidelijk of en wanneer de strafeis naar buiten komt. De KNVB weet niet of de betrokken spelers van Tiendeveen geschorst worden voor de volgende wedstrijd.

Geweldsincidenten

Grensrechters en scheidsrechters zijn vaker het doelwit van geweld tijdens voetbalwedstrijden. In 2013 werd een grensrechter dusdanig geschopt en geslagen door spelers dat hij aan zijn verwondingen overleed. De KNVB besloot daarop de maatregelen tegen geweldsincidenten verder uit te breiden.