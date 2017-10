Vijftien doden na aanslag op militairen Kabul

Bij een zelfmoordaanslag naast een militair trainingskamp in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zaterdag zeker vijftien soldaten gedood. Dat meldt een woordvoerder van het leger aan persbureau Reuters.

De zelfmoordterrorist bracht een auto met explosieven tot ontploffing op het moment dat militairen de universiteit bij het trainingskamp verlieten. Naast de vijftien doden vielen er vier gewonden. De aanslag is nog niet opgeëist.

Serie aanslagen

De explosie bij het trainingskamp is de laatste in een reeks aanslagen in Afghanistan deze week. Dinsdag vielen 74 doden en raakten meer dan 200 mensen gewond na drie aanslagen gericht op overheidsgebouwen. Ook hierbij werden bomauto’s gebruikt.

De aanslagen van afgelopen dinsdag werden opgeëist door de Talibaan. De Afghaanse onderminister van Binnenlandse Zaken sprak van de “grootste terroristische actie van het jaar”.

De Afghaanse hoofdstad werd vrijdag ook opgeschrikt door twee bloedige aanslagen. Zelfmoordterroristen bliezen zich tijdens het avondgebed op in een shi’itische en een sunnitische moskee. Er vielen zeker veertig doden.