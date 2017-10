Vijf vragen over onveilige betonvloeren

Plotseling vallen beveiligers donderdagavond rond kwart over zeven ‘s avonds de studieruimtes van het Polak-gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam binnen. Alle studenten moeten meteen het gebouw verlaten op campus Woudestein. Loopt er een gevaarlijke gek rond in het gebouw? Sommige studenten laten in de haast hun spullen liggen.

Al gauw blijkt dat het gaat om een veiligheidsmaatregel van het College van Bestuur. Die middag ontving de universiteit een verontrustend rapport over de veiligheid van de vloerconstructie van het Polak-gebouw, dat in 2015 werd geopend. Er werd meteen besloten te ontruimen.

Het onderzoek volgde op de instorting van een deel van parkeergarage bij Eindhoven Airport op 27 mei. Daarbij vielen geen slachtoffers, omdat de garage nog in aanbouw was en bouwvakkers die bewuste zaterdag niet aan het werk waren.

Lees meer over de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. De garage van het Eindhovense vliegveld was nog in aanbouw. Deze had dit jaar geopend moeten worden.

Op 25 september concludeerden onderzoekers van TNO en adviesbureau Hageman dat een constructiefout in combinatie met de hitte die dag de oorzaak was van de instorting. De onderzoekers realiseerden zich dat dezelfde constructiefout in veel andere gebouwen zou kunnen zitten, zegt de Eindhovense hoogleraar betonconstructies Simon Wijte, die het onderzoek leidde. „Nu hadden we de overheid nodig.” Demissionair minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) riep daarop alle gemeenten op te inventariseren welke gebouwen dezelfde vloerconstructie hebben.

De eerste conclusies worden nu getrokken. Niet alleen het universiteitsgebouw blijkt onveilig. Zaterdag besloot hogeschool Windesheim in Zwolle uit voorzorg het X-gebouw te sluiten. Een basisschool in het West-Brabantse Hoeven staakte afgelopen week zijn verhuizing naar een nieuw gebouw, en de middelbare school Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel sluit in ieder geval maandag haar deuren. Sporthal De Meent in Alkmaar sloot eerder al, maar is enkele weken geleden na versterkingsmaatregelen weer volledig in gebruik.